Η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας στο επίκεντρο των επαφών του Χάρη Θεοχάρη στο Κίεβο

Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης επισκέφθηκε το Κίεβο, όπου ηγήθηκε επιχειρηματικής αποστολής με τη συμμετοχή κορυφαίων ελληνικών εταιρειών, ανάμεσά τους η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η ΒΙΟΧΑΛΚΟ και η DP Pumps. Την αποστολή συνόδευσε ο ειδικός απεσταλμένος για την Ουκρανία, πρέσβης κ. Λαμπρίδης.

Κεντρικό αντικείμενο των επαφών ήταν η ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας, με έμφαση στην αποκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων υποδομών και την υλοποίηση νέων επενδυτικών έργων.

Σε συναντήσεις με την υφυπουργό Ενέργειας Valentyna Moskalenko και αξιωματούχους του υπουργείου Ανάπτυξης Κοινοτήτων και Εδαφών, Maryna Denisiuk και Serhii Derkach, συζητήθηκαν οι στρατηγικές προτεραιότητες για την ανοικοδόμηση, τα επενδυτικά έργα προτεραιότητας και οι άμεσες ανάγκες του ενεργειακού συστήματος, καθώς και μεσοπρόθεσμες πρωτοβουλίες για την αύξηση της ανθεκτικότητας.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας για την υπογραφή διακυβερνητικής συμφωνίας (G2G) ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και πληροφοριών για τη διαχείριση μεγάλων αναπτυξιακών έργων, όπως παραχωρήσεις και ΣΔΙΤ.

Επιπλέον, υπογράφηκαν συμφωνίες εμπιστευτικότητας (NDAs) μεταξύ της Naftogaz και των εταιρειών TERNA S.A. και DP Pumps, βήμα που ανοίγει τον δρόμο για συγκεκριμένα ενεργειακά έργα και αναμένεται να οδηγήσει σύντομα σε μνημόνια συνεργασίας (MoUs).

Η επίσκεψη ακολουθεί τη συμφωνία προμήθειας LNG μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού εταίρου και περιφερειακού κόμβου για την ασφάλεια εφοδιασμού της Ουκρανίας. Παράλληλα, προωθούνται επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά και αντλησιοταμιευτικά έργα στον Δνείστερο, στο πλαίσιο ενίσχυσης της μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας. Η ελληνική αποστολή είχε επίσης επαφές με τον Δήμο Κιέβου και φορείς αστικών υποδομών για συνεργασίες σε έργα ενέργειας και αστικής ανθεκτικότητας.

Η επίσκεψη επιβεβαιώνει, σύμφνωνα με το υπουργείο, την έμπρακτη στήριξη της Ελλάδας στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, καθώς και τη δυναμική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων σε έργα στρατηγικής σημασίας.