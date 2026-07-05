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ΝΔ για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015: “Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας” (βίντεο)

Η ανάρτηση του κόμματος

ΝΔ για τα 11 χρόνια από το δημοψήφισμα του 2015: “Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη της πατρίδας” (βίντεο)
ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΦΑΝΗ ΤΡΥΨΑΝΗ
DEBATER NEWSROOM

11 χρόνια από την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος του 2015 συμπληρώνονται σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, με τη Νέα Δημοκρατία να δημοσιεύσει σχετικό βίντεο στη σελίδα της στο Facebook.

Στο βίντεο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές της περιόδου της με την ανακοίνωση του δημοψηφίσματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις εικόνες με τις ουρές στα ΑΤΜ των τραπεζών και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

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«Κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας» είναι το μήνυμα με το οποίο κλείνει το βίντεο της ΝΔ.

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