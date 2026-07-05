Βισκαδουράκης: Επιβεβαίωσε τις επαφές για υποψηφιότητα με τη ΝΔ – “Όταν με πήραν από το Μαξίμου νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα”

Σε συζητήσεις για πιθανή υποψηφιότητα με τη Νέα Δημοκρατία επιβεβαίωσε πως βρίσκεται ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης, αποκαλύπτοντας πως οι επαφές έχουν ήδη γίνει και πως αναμένει τις τελικές αποφάσεις.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στον ALPHA για το τηλεφώνημα που δέχθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, παραδέχθηκε ότι αρχικά πίστεψε πως κάποιος του έκανε φάρσα, χαρακτηρίζοντας την επικοινωνία αυτή «θείο δώρο».

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«Το πήρα απόφαση. Οι συζητήσεις έχουν γίνει, απλώς περιμένουμε το κάλεσμα του πρωθυπουργού, εφόσον προκύψει», είπε ο Θανάσης Βισκαδουράκης και συμπλήρωσε απαντώντας σε σχετικό ερώτημα: «Μη με βλέπεις μικρόσωμο, έχω μάθει να κολυμπάω καλά. Η Βουλή έχει γεμίσει από πτυχιούχους πανεπιστημίων, νομικούς και δικηγόρους. Να μην μπει και ένα Πανεπιστήμιο του δρόμου; Ωραίο είναι να συνδυάζεται ο δρόμος με το πανεπιστήμιο της γνώσης».

Συνεχίζοντας για την πρώτη επαφή που είχε με το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και για τα παιδικά του χρόνια στο ορφανοτροφείο σημείωσε: «Όταν δέχτηκα το τηλεφώνημα από το Μαξίμου, κοίταξα τη γυναίκα μου, κοίταξα τον Θεό. Νόμιζα ότι μου κάνουν πλάκα. Γιατί η ζωή μου γύρισε πίσω. Πήγε στα χρόνια της Θήβας, το 1974, εγώ που δραπέτευσα το 1986, δέχομαι ένα τηλεφώνημα από το νούμερο ένα κτίριο της χώρας μας. Δεν είναι θείο δώρο για εμένα; Κοίταξα τον Θεό και είπα ευχαριστώ, ασχέτως ιδεολογίας».



