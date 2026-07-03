Αφροδίτη Νέστορα: «Η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει» – Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μετά τη δολοφονική επίθεση και τον θάνατο της μητέρας της

Η πολιτεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έγινε στόχος δολοφονικής επίθεσης στο σπίτι της στην Θεσσαλονίκη έχοντας ως αποτέλεσμα τον θάνατο της μητέρας της Βάγιας έκανε την πρώτη της ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο.

Συγκεκριμένα, με μια ανάρτηση που ραγίζει καρδιές στάθηκε στα όσα συνέβησαν αλλά και στο γεγονός ότι αυτό που προέχει τώρα είναι να «επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι».

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«Σας ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και το συγκινητικό ενδιαφέρον σας. Δίνουν σ’ εμένα και την οικογένειά μου, σε αυτήν την τραγική στιγμή που βιώνουμε τόσο άδικα, μεγάλη δύναμη να πορευτούμε στο δύσκολο δρόμο που έχουμε μπροστά μας.

Είμαι σίγουρη πως καταλαβαίνετε τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να απαντήσω στις χιλιάδες κλήσεις και μηνύματα.

Μείναμε πλέον μόνοι, εγώ και ο πατέρας μου μαζί με πολλά αναπάντητα γιατί. Το μόνο που προέχει τώρα για μας είναι να επουλώσουμε τις πληγές μας και να αγωνιστούμε να σταθούμε και πάλι όρθιοι.

Πρώτα για όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω μας, συγγενείς και φίλους, μετά για μας και τέλος ώστε η τυφλή πολιτική βία να μην κερδίσει. Με τη βοήθεια του Θεού και την δική σας πιστεύω θα το καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Αφροδίτη Νέστορα» ανέφερε.