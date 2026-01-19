Γκίλφοϊλ για την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: “Θέλουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας”

Ενωτικό μήνυμα μιλώντας για την ανάγκη διαλόγου μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας έστειλε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με αφορμή την συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν μέσα στον Φεβρουάριο.

«Όσον αφορά την Τουρκία, προφανώς θέλουμε να έχουμε ανοιχτό διάλογο και επικοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά η πρέσβειρα των ΗΠΑ, ενώ αποκάλυψε ότι διατηρεί στενές σχέσεις και βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον νέο πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ.

«Έχουμε συνεργαστεί μαζί για χρόνια, γνωριζόμαστε και εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον», σημείωσε, εκτιμώντας ότι η διατήρηση αυτής της σχέσης ενισχύει τον ρόλο των ΗΠΑ ως δυνάμει διαύλου μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

«Ο ανοιχτός διάλογος και γενικότερα η σταθερότητα στην περιοχή είναι εξαιρετικά σημαντικά», υπογράμμισε η Γκίλφοϊλ.