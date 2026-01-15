Φιντάν: Συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν τον Φεβρουάριο – “Ζητούμε μόνιμη λύση στο Αιγαίο”

Τον Φεβρουάριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Σε ερώτηση του ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, Μανώλη Κωστίδη για το ποια ζητήματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνάντησης των δύο ηγετών, ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε «να λύσουμε μόνιμα το πρόβλημα του Αιγαίου, θέματα όπως χωρικά ύδατα, υφαλοκρηπίδα, να βάλουμε σε παρένθεση τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής».

Ο Φίνταν δήλωσε αντίθετος σε ενδεχόμενη επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν. Επίσης αναφέρθηκε στο ζήτημα της Συρίας τονίζοντας ότι η “Τουρκία ελπίζει ότι τα προβλήματα στη Συρία μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά, αλλά αν όχι, βλέπω τη χρήση βίας από τη συριακή κυβέρνηση ως επιλογή,” δήλωσε για τις φιλοκουρδικές δυνάμεις του SDF.

Στις 20-21 Ιανουαρίου οι συναντήσεις για την Θετική Ατζέντα

Την Τρίτη 20 Ιανουαρίου, στο πλαίσιο της 5ης συνάντησης της διαδικασίας Πολιτικού Διαλόγου μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, θα λάβουν χώρα στην Αθήνα συνομιλίες μεταξύ της υφυπουργού Εξωτερικών, πρέσβη Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.

Την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα ο 9ος γύρος ελληνο-τουρκικών συνομιλιών της Θετικής Ατζέντας, μεταξύ του υφυπουργού Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη, και του υφυπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβεως Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι.