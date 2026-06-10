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Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ναρέντρα Μόντι – Έγινε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας

"Αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας σχέσης και συνεργασίας"

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον Ναρέντρα Μόντι – Έγινε ο μακροβιότερος πρωθυπουργός στην ιστορία της Ινδίας
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:40

 Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση του στα αγγλικά στην πλατφόρμα Χ συνεχάρη τον Ναρέντρα Μόντι ως τον μακροβιότερο πρωθυπουργό της Ινδίας.

   Ο πρωθυπουργός ανέφερε συγκεκριμένα:

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   «Θερμά συγχαρητήρια @narendramodi για την ανάδειξή σου ως ο μακροβιότερος εκλεγμένος Πρωθυπουργός της Ινδίας. Προσβλέπω στην περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής μας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας. Μαζί, Ελλάδα και Ινδία, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε γέφυρες μεταξύ Ευρώπης και Ασίας προς όφελος των λαών μας».

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