Γιάννης Σμυρλής: Σε συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση για να δούμε τις επιπτώσεις της κρίσης

Το δικό του μήνυμα για τις επιπτώσεις της κρίσης έστειλε ο Γενικός Διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Σμυρλής.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο Προσυνέδριο του κόμματος στη Λάρισα τόνισε πως άπαντες στην κυβέρνηση και στη ΝΔ είναι στο πλευρό όλων των πολιτών και θα δράσουν όπως πρέπει όταν χρειαστεί.

Αναλυτικά:

Κύριε Πρόεδρε της Νέας Δημοκρατίας,

κυρίες και κύριοι Υπουργοί, κύριε Περιφερειάρχη,

κυρίες και κύριοι Βουλευτές, Νεοδημοκράτισσες και Νεοδημοκράτες,

Αγαπητές Φίλες και Φίλοι,

Είναι ιδιαίτερη η τιμή να βρισκόμαστε σήμερα στη Λάρισα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Έναν ζωντανό τόπο, με τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στον πρωτογενή τομέα, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, την καινοτομία, έναν τόπο που συνεισφέρει δυναμικά στην οικονομική ανάπτυξη της Πατρίδας μας.

Και είναι μεγάλη μας χαρά να κάνουμε εδώ, μαζί σας, ένα από τα Προσυνέδρια της Παράταξής μας, στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο, που θα γίνει στις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα, και θα σηματοδοτήσει την επίσημη έναρξη της προετοιμασίας του κόμματός μας για τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών του 2027.

Τις τελευταίες ημέρες βιώνουμε μια εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για όλο τον κόσμο, καθώς η Μέση Ανατολή φλέγεται. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και έντονων αβεβαιοτήτων. Ζούμε σε έναν κόσμο που καμιά σχέση δεν έχει με τον κόσμο των προηγούμενων δεκαετιών. Έναν κόσμο που απαιτεί τεράστια ψυχραιμία, τόσο για την προσεκτική ανάγνωση των δεδομένων, όσο και για την ορθή λήψη αποφάσεων.

Κι είμαστε υπερήφανοι για την άμεση συνδρομή της Πατρίδας μας στην Κύπρο, που έσπευσε να στηρίξει τη Μεγαλόνησο, στέλνοντας το νεοαποκτηθέν καμάρι του ελληνικού στόλου μας, τη φρεγάτα «Κίμων», τη φρεγάτα «Ψαρά» και τέσσερα αεροσκάφη F-16 Viper.

Η Ελλάδα ταχύτατα οργάνωσε αυτή την αμυντική και ειρηνική αποστολή στην υπηρεσία του οικουμενικού ελληνισμού και της ευρωπαϊκής οικογένειάς μας κι όπως είδαμε, κινητοποίησε κι άλλες ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Και βέβαια, εξαιρετικής σημασίας ήταν η συμβολική και ουσιαστική συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας Emmanuel Macron, που έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης κάνοντας ξεκάθαρο, ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα μείνει πότε μόνη, καθώς η ασφάλεια της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ευρωπαϊκής ασφάλειας και παράγοντας σταθερότητας για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αισθανόμαστε, όμως φίλες και φίλοι, και διπλά υπερήφανοι που η μεγάλη και ιστορική Παράταξή μας, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για άλλη μια φορά, στέκονται στο ύψος των δύσκολων περιστάσεων, επιτελώντας το εθνικό μας καθήκον.

Κι είμαστε σίγουροι ότι στην ευρωπαϊκή ιστορία θα γραφτεί η αποφασιστικότητα της Πατρίδας μας να προστατέψει τα εδάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, όμως, πέρα από μεγάλες προκλήσεις και διεθνείς κρίσεις που αντιμετωπίζουμε, πάντα συνεχίζουμε με ασταμάτητους ρυθμούς, να υλοποιούμε το κυβερνητικό μας πρόγραμμα με στόχο στις εκλογές του 2027. Για να διεκδικήσουμε μια νέα ισχυρή λαϊκή εντολή, για μια νέα αυτοδύναμη Κυβέρνηση.

Κυρίες και Κύριοι, φίλες και φίλοι,

η Παράταξή μας, στα πενήντα ένα χρόνια ζωής, ιστορίας και σημαντικής της προσφοράς, έχει ισχυρές ρίζες στην κοινωνία, έχει καλλιεργήσει μια διαχρονική σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Καθοριστικό ρόλο σε αυτήν τη διαδρομή έχουν τα στελέχη μας, όλες και όλοι εσείς, που δίνετε καθημερινά τον αγώνα σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη, σε κάθε γειτονιά. Που είστε πάντα στην πρώτη γραμμή μέσα στην κοινωνία και κερδίζετε, πολλά χρόνια, τις εκλογικές μάχες για την Νέα Δημοκρατία. Για να μπορεί και σήμερα η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, να λαμβάνει σημαντικές ιστορικές εθνικές αποφάσεις, όπως αυτή της αποστολής δυνάμεων στη Μεγαλόνησο, να αντιμετωπίζει με αποτελεσματικότητα κρίσεις όπως αυτή της πρωτοφανούς πανδημίας, και ταυτόχρονα να έχει τη δύναμη να σχεδιάζει και να κάνει πράξη πολιτικές για την Πατρίδα, για τα παιδιά μας και για τις επόμενες γενιές.

Και θέλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω επιπλέον, για τη συμμετοχή σας στις εσωκομματικές διαδικασίες της Νέας Δημοκρατίας και να τονίσω ότι στην πορεία προς το Τακτικό μας Συνέδριο, συνεχίζουμε σταθερά τις περιοδείες μας, σε όλη την Ελλάδα, με στόχο να θέσουμε τις πολιτικές προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030 για να πάμε την Ελλάδα ακόμα πιο ψηλά, ακόμη πιο δυνατά!

Φίλες και Φίλοι,

η Κυβέρνησή μας έχει πετύχει πολλά από το 2019 στην οικονομία και την ανάπτυξη και προσπαθεί να ενισχύει, με όλες τις δυνάμεις, τον αγροτικό κόσμο.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί της Κυβέρνησής μας, θα μας παρουσιάσουν αναλυτικά αυτά που έχουμε πετύχει ως Κυβέρνηση και τους στόχους μας για το επόμενο διάστημα.

Επιτρέψτε μου όμως, εξαιρετικά κωδικοποιημένα να αναφερθώ σε κάποια σημεία των σχετικών, με τη σημερινή θεματολογία, πολιτικών:

Η ανεργία Ιανουαρίου 2026 κυμάνθηκε στο 7,7%, η καλύτερη επίδοση από το 2008.

-Από τον Δεκέμβριο του 2019, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 563.000 νέες θέσεις εργασίας.

-Μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές.

-Έχουμε πραγματική αύξηση στα εισοδήματα.

-Στη ΔΕΘ ανακοινώθηκε η μεγαλύτερη μείωση φορολογικών συντελεστών στη Μεταπολίτευση.

-Η Ελλάδα ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης.

-Έχουμε σημαντική αύξηση στρατηγικών επενδύσεων και εξαγωγών.

-Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2025 έτρεξε με ρυθμό 2%, που είναι ο υψηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

-Καταθέσαμε έναν αναπτυξιακό και κοινωνικά ευαίσθητο προϋπολογισμό.

-Η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και η μετάπτωση στην ΑΑΔΕ είναι η πιο σημαντική μεταρρύθμιση που έχει γίνει στον πρωτογενή τομέα.

-Οι πληρωμές προς τους αγρότες το 2025 έφτασαν σε 3,82 δισ. ευρώ, ποσό υψηλότερο από κάθε άλλη χρονιά.

-Οι προτεραιότητες μας για τον αγροδιατροφικό τομέα είναι η άμεση στήριξη των παραγωγών απέναντι στο αυξημένο κόστος και τις κρίσεις και η υλοποίηση ενός μακροπρόθεσμου, πιο καινοτόμου και εξωστρεφούς μετασχηματισμού της ελληνικής γεωργίας.

Θα ήθελα να τονίσω, ότι η Κυβέρνησή μας, άμεσα εν μέσω αυτής της κρίσης, ανακοίνωσε μέτρα ώστε να μην οδηγηθούμε σε φαινόμενα αισχροκέρδειας και να προστατευθούν συνολικά οι πολίτες.

Σε κάθε περίπτωση, είμαστε σε συνεχή επαγρύπνηση και εγρήγορση για να δούμε τις επιπτώσεις της κρίσης και να δράσουμε όπου απαιτείται. Μέλημά μας είναι η στήριξη της κοινωνίας.

Φίλες και Φίλοι,

Η δημιουργία ανάπτυξης, η ισχυρή οικονομία δεν είναι απλά προτεραιότητες. Είναι το κλειδί για την κοινωνική συνοχή, για τη στήριξη όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων, ιδιαίτερα δε αυτών που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Κ αυτή είναι η έννοια μας.

Να μπορούμε να υπηρετούμε δίκαια την κοινωνία, να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας και ακόμη, εν μέσω και αυτής της διεθνούς κρίσης, να διατηρούμε την πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Και είμαστε σίγουροι ότι αυτό θα το πετύχουμε ξανά με τον Πρόεδρο της Παράταξής μας Κυριάκο Μητσοτάκη και με μια τρίτη αυτοδύναμη Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!

Σας ευχαριστώ πολύ!