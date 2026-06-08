Μαριλένα Σούκουλη: Ύψιστη τιμή η ανάληψη των νέων καθηκόντων μου στο ΥΠΕΝ

Το δικό της μήνυμα για την ανάληψη των καθηκόντων στη θέση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας έστειλε η Μαριλένα Σούκουλη.

Συγκεκριμένα, με ανάρτησή της στα social media ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την απόφαση αυτή.

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Αναλυτικά η ανάρτηση της

Η απόφαση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να μου αναθέσει μια σημαντική θέση εργασίας στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί ύψιστη τιμή.

Δεσμεύομαι να εργαστώ με ταπεινότητα και αφοσίωση για την επίτευξη των κοινών μας στόχων.

Πάνω απ’ όλα, όμως, δεσμεύομαι να εργαστώ σκληρά ώστε να φανώ αντάξια του οράματος ενός άξιου και ευπατρίδη πολιτικού από την Κορινθία, που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στην προσπάθεια για έναν σύγχρονο χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό προς όφελος όλων των πολιτών. Του αείμνηστου Νίκου Ταγαρά.

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους πολίτες της Κορινθίας για την αγάπη και την εμπιστοσύνη τους. Τους νιώθω δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη αποστολή και αυτό με γεμίζει αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρουμε.