Ξανά στη Βουλή ο Δραγασάκης μετά την παραίτηση Αχτσιόγλου – Θα αποδεχθεί την έδρα ως “ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς”

Στην Βουλή αναμένεται να επιστρέψει ο Γιάννης Δραγασάκης, ως πρώτος επιλαχών στον Δυτικό Τομέα Αθηνών, μετά την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο διατελέσας αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Τσίπρα θα αποδεχθεί και θα διατηρήσει την έδρα, όχι όμως ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με τα ψηφοδέλτια του οποίου είχε εκλεγεί η πρώην υπουργός Εργασίας στις εκλογές του 2023, αλλά ως «ανεξάρτητος βουλευτής της Αριστεράς», αποτελώντας τον 40ο ανεξάρτητο βουλευτή του κοινοβουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Δραγασάκης δεν είναι πλέον μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς είχε παραιτηθεί επί προεδρίας Κασσελάκη. Η επιλογή του, μάλιστα, να παραμείνει ανεξάρτητος μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένδειξη ότι κι αυτός οδεύει για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη).

Η εξέλιξη αυτή προστίθεται στο ήδη ρευστό σκηνικό που διαμορφώνεται στον χώρο της Αριστεράς, μετά τις αποχωρήσεις από τη Νέα Αριστερά και την αύξηση του αριθμού των ανεξάρτητων βουλευτών στη Βουλή. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίσημη παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα αναμένεται να ολοκληρωθεί σε χρονικό ορίζοντα περίπου μίας εβδομάδας, μέχρι να διευθετηθούν ορισμένες τεχνικού χαρακτήρα διαδικασίες.