Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Κάτω Σχολάρι

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε, περίπου στις 5 το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή στο Κάτω Σχολάρι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.