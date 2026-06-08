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Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Κάτω Σχολάρι

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε αγροτική έκταση στο Κάτω Σχολάρι
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά που ξέσπασε, περίπου στις 5 το απόγευμα, σε αγροτική περιοχή στο Κάτω Σχολάρι του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα και 1 πεζοπόρο τμήμα.

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Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά καίει γεωργικές εκτάσεις και μέχρι στιγμής, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

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