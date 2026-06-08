Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την τιμωρία του

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την τιμωρία του λίγες ώρες πριν τον Game 3 με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.

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«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια. Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει τη νομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται» ανέφερε σε ανάρτησή του για να προσθέσει: Screenshot

«Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και παίξω 70-30».