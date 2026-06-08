Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Η αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου μετά την τιμωρία του
Τι ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού
Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε θέση για την τιμωρία του λίγες ώρες πριν τον Game 3 με τον Ολυμπιακό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Αθλητικού Δικαστή του ΕΣΑΚΕ τιμωρήθηκε με απαγόρευση εισόδου σε όλα τα γήπεδα για έναν μήνα και πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ.
«Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στη Βαλένθια. Ένα μήνα και η τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζώκα. Ειδικά η ποινή η δεύτερη είναι δίκαιη, αλλά πρέπει να είμαι ο μόνος ιδιοκτήτης που του απαγορεύεται να δει τη νομάδα του στην τελική ευθεία όπου οι συνολικοί κόποι κρίνονται» ανέφερε σε ανάρτησή του για να προσθέσει:
«Και όλα αυτά διότι κανείς δεν θέλει/μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγω του επιτρεπτού μπας και γλιτώσω το 100-0 κατά και παίξω 70-30».
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις