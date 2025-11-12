Γερουλάνος: “Στο ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας, πρέπει να γίνουν αλλαγές στο κόμμα”

Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ έκανε ο Παύλος Γερουλάνος, αναφέροντας ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στη λειτουργία του κόμματος.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξή του στο Action24, ο κ. Γερουλάνος είπε: «Δεν βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα τεράστιο βήμα μπροστά», συμπληρώνοντας ότι στο κόμμα «δεν έχουμε έκρηξη δημοκρατίας».

Συνέχισε λέγοντας ότι: «από εκεί που είσαι, κάνεις ένα τεράστιο βήμα μπροστά. Αυτήν την ώρα, λοιπόν, ένα συνέδριο (σ.σ. το επερχόμενο του κόμματος) σου δίνει την ευκαιρία να κάνεις αλλαγές στο καταστατικό, στον τρόπο που λειτουργείς, στο πώς παίρνεις θέσεις, στο πώς ακούς την κοινωνία ακόμη και ένα εξαιρετικά δημοκρατικό κόμμα, κεντροαριστερό -δεν μου αρέσει πολύ ο όρος- στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή μπορεί να κάνει μια έκρηξη δημοκρατίας», είπε.

«Ένα από τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε, είναι στη λειτουργία του κόμματος. Εκεί, λοιπόν, το πώς θα συμμετέχει το μέλος μας, ο φίλος μας, στις αποφάσεις του κόμματος… είναι εξαιρετικά σημαντικό για να μπορείς πείσεις ότι αυτή τη νοοτροπία θα φέρεις στην κοινωνία αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση αν υπάρχει λογοδοσία στο ΠΑΣΟΚ, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Θα σας πω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Εγώ έχω πει, για παράδειγμα, ότι θα ήθελα να δω μια τοπική οργάνωση να απαντάει στο εξής ερώτημα: Πόσες περισσότερες ψήφους έφερα σήμερα στην κάλπη;».

Όταν ρωτήθηκε εάν τα όργανα του ΠΑΣΟΚ είχαν στόχους και αν λογοδοτούσαν πουθενά μέσα στο κόμμα, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Η τελευταία φορά που ήταν καθαρά αυτά τα θέματα ήταν πριν γίνει το ΠΑΣΟΚ πρώτη φορά κυβέρνηση».

«Μακάρι να ήταν δεδομένη η δημοκρατία», τόνισε μιλώντας γενικότερα, ενώ ειδικότερα για το ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «πρέπει η δυνατότητά μας να ακούσουμε τον κόσμο να διευρυνθεί πάρα πολύ».

Στην ερώτηση εάν ο Νίκος Ανδρουλάκης αποδέχεται όλα αυτά που επισημαίνει παραπάνω, ο κ. Γερουλάνος απάντησε: «Παιδιά, δεν ξέρω, αυτές είναι προτάσεις που έχω κάνει εγώ για το συνέδριο. Δεν ξέρω αν τις δέχεται ο κ. Ανδρουλάκης, αυτό θα φανεί στην πορεία».