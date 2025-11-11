ΠΑΣΟΚ: “Το βασικό δίλημμα των εκλογών θα είναι αν θα έχουμε μια νέα περίοδο για τη χώρα ή αν θα έχουμε μια από τα ίδια”

Ως «εσωτερικό θέμα της δεξιάς πολυκατοικίας» σχολίασε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Παραπολιτικά» ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, το ενδεχόμενο ίδρυσης κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, αναφέροντας ότι «είναι ένα θέμα που αφορά την κυβέρνηση, για αυτόν τον λόγο δέχεται και αυτές τις επιθέσεις από το περιβάλλον πέριξ του Μεγάρου Μαξίμου».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε πως δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα ο χαρακτηρισμός του πρώην πρωθυπουργού ότι η ΝΔ έχει γίνει υβρίδιο σημιτικού ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι εν αντιθέσει με εκείνη την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, «σήμερα έχουμε οπισθοδρόμηση και μείωση της παραγωγικότητας και της εργασίας αλλά και του οικονομικού κύκλου, άρα δεν βρίσκω κοινά μεταξύ των δύο ιστορικών περιόδων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο το Μέγαρο Μαξίμου να επιλέγει τον Αλέξη Τσίπρα ως αντίπαλο, ο κ. Τσουκαλάς απάντησε πως δεν το γνωρίζει, όμως εξέφρασε την πεποίθηση ότι «το Μέγαρο Μαξίμου έχει μια στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ, γιατί γνωρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο πραγματικός αντίπαλος». «Δεν μπορεί άλλο να συνεχίζεται μια κατάσταση στασιμότητας της χώρας. Θέλουμε εκλογές γιατί πρέπει να ξεκολλήσει η χώρα», σημείωσε.

Για το αν προβληματίζει το ΠΑΣΟΚ ένα ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε ότι «το επόμενο βασικό δίλημμα των εκλογών θα είναι αν θα έχουμε μια νέα περίοδο για τη χώρα ή αν θα έχουμε μια από τα ίδια», δηλαδή «αν θα έχουμε πρόσωπα τα οποία έχουν μια διαδρομή αλλά έχουν κριθεί και έχουν δοκιμαστεί σε πάρα πολλούς ρόλους».

«Δεν χρειάζεται η χώρα μια από τα ίδια, χρειάζεται ένα άλμα προς τα εμπρός, μια φυγή προς το μέλλον με σύγχρονες πολιτικές και βέβαια δεν νομίζω ότι ωφελεί τη χώρα ο πολιτικός διάλογος να γίνεται με βάση τις αναγνώσεις του παρελθόντος», σχολίασε για να προσθέσει πως σε αυτό το πλαίσιο, «βλέπουμε τον κ. Σαμαρά ο οποίος ήρθε να πει για τα δικά του πεπραγμένα, τον κ. Τσίπρα ο οποίος θέλει να επιβεβαιώσει την ορθότητα των δικών του πεπραγμένων, τον πρωθυπουργό ο οποίος λέει πόσο καλά τα έκανε όλα ενώ ο κόσμος είναι στα όριά του». «Όλο αυτό το πισωγύρισμα δεν βοηθάει τη χώρα γιατί είναι πολιτικές που κρίθηκαν, ζυγίστηκαν και σε μεγάλο βαθμό κρίθηκαν ελλιποβαρείς», υποστήριξε.

Επίσης, επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα προγραμματικό και με πρόσημο, με πολιτικό προσωπικό, που κινείται στο προσκήνιο, με ιδεολογία, «άρα, προφανώς πάνω σε αυτήν είναι δομημένο και ένα πολιτικό σχέδιο και ένα πρόγραμμα, άρα ο καθένας αξιολογείται με το πόσο συμφωνεί και με το πρόγραμμά μας».

Υπογράμμισε ότι «κάθε πρόσωπο, ειδικά οι πρώην πρωθυπουργοί έχουν μια διαδρομή», ενώ για το θέμα της πολιτικής εγγύτητας είπε πως το βασικό είναι ότι «εμείς έχουμε ένα πολιτικό σχέδιο, δεν ξέρουμε ποιο είναι το στίγμα των κομμάτων αυτών». Ανέφερε ότι «το στίγμα του κ. Σαμαρά είναι γνωστό» και πως «του κ. Τσίπρα, ενώ έχει μια διαδρομή και μια ταυτότητα πολιτική, σήμερα υπάρχει έντονη σύγχυση σχετικά με το τι θα εκπροσωπεί αν ιδρύσει κόμμα».

Σχετικά με την πεποίθηση ότι υπάρχουν συμφέροντα που αποκλείουν το ΠΑΣΟΚ από την ενημέρωση, ο κ. Τσουκαλάς έφερε ως παράδειγμα πώς αντιμετωπίστηκε η πρωτοβουλία του κ. Ανδρουλάκη σε σχέση με το ζήτημα της οπλοκατοχής και αυτό που συνέβη στα Βορίζια: «Όταν βλέπουμε από τα έξι μεγάλα κανάλια να είναι μόνο στα δύο δελτία ειδήσεων και τα άλλα τέσσερα να ξεχνούν τελείως ότι υπάρχει ως είδηση η πρωτοβουλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ένα ζήτημα. Κυρίως έχουμε μια μονοκρατορία και μια επικοινωνιακή υπεροπλία των θέσεων της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν, για παράδειγμα, είναι καθημερινή είδηση το αν βγήκε το εξώφυλλο, αν βγήκε ο πρόλογος, αν έγινε το audiobook, αν τυπώνονται τα φύλλα για ένα βιβλίο και αυτό κρίνεται ως πιο σημαντική είδηση από την ακρίβεια, είναι ενδεικτικό μιας κατάστασης. Ακόμα, επομένως, και υποθετικά κόμματα έχουν πιο μεγάλη δημοσιότητα, το λέω και για τον κύριο Σαμαρά, δεν το λέω μόνο για τον κ. Τσίπρα».