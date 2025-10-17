Γεροβασίλη: Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς

Το δικό της μήνυμα για το άγριο επεισόδιο ανάμεσα στον Κυριάκο Βελόπουλο και τον Δημήτρη Καιρίδη έστειλε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη.

Συγκεκριμένα, η κ.Γεροβασίλη όντας στην προεδρία της Βουλής εκείνη την στιγμή προσπάθησε να κατευνάσει τα πνεύματα αλλά δεν τα κατάφερε.

«Η πολιτική δεν ασκείται ούτε με ύβρεις, ούτε με χυδαίους υπαινιγμούς. Επεισόδια σαν αυτό που σημειώθηκε χτες στη Βουλή, κατά την προ ημερησίας συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, όταν ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κ.Βελόπουλος καταφέρθηκε εναντίον του Βουλευτή ΝΔ Δ.Καιρίδη, με χυδαίο χαρακτηρισμό -ο οποίος, εν μέσω του θορύβου των αντεγκλήσεων κι ενώ απηύθυνα η ίδια έκκληση για την αποτροπή συνέχειας του επεισοδίου, δεν έγινε αντιληπτός αρχικά ούτε από το Προεδρείο, ούτε απο τον ίδιο τον κο Καιρίδη- δεν έχουν θέση στον κοινοβουλευτισμό και είναι απολύτως καταδικαστέα» ανέφερε σε ανάρτησή του.