Γεραπετρίτης: “Tο παράνομο τουρκολυβικό μνημόνιο δεν παράγει έννομο αποτέλεσμα και δεν πρόκειται να εφαρμοστεί”

«Δεν υπάρχει καμία απολύτως συνέπεια σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου, το μνημόνιο αυτό δεν πρόκειται να εφαρμοστεί για τον απλούστατο λόγο, ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα ως απολύτως αντικείμενο στο διεθνές δίκαιο» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στον ραδιοφωνικό σταθμό Meganews 104,6.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι «αυτή τη στιγμή η Τουρκία και η Λιβύη επιλέγουν να κάνουν μια συμφωνία η οποία είναι εκτός πλαισίου, αναλαμβάνοντας και τις όποιες συνέπειες αυτής της πράξης». Όσον αφορά τις συνέπειες αυτές, σημείωσε ότι «η Ελλάδα θα κινητοποιήσει τους δικούς της μηχανισμούς, έτσι ώστε και να υπάρξει καταγγελία αυτού του μνημονίου». «Δεν πρόκειται να εφαρμοστεί το μνημόνιο υπό καμία εκδοχή ακόμη και αν δεν είχε κυρωθεί, πάλι δεν θα είχε εφαρμοστεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Μετά τη χθεσινή εξέλιξη με την κύρωση του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου από την Λιβυκή Βουλή, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι σε πρώτο επίπεδο «κινητοποιήθηκε ο μεγαλύτερος μηχανισμός που θα μπορούσε να κινητοποιηθεί, είχαμε δηλώσεις μέσα σε πολύ λίγες ώρες από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», ενώ, οπως ανέφερε, «θα ακολουθήσουν και άλλες δηλώσεις, διότι η Ελλάδα κινητοποίησε όλους τους συμμάχους και εταίρους της, οπότε θα υπάρχει ομόθυμη στήριξη αυτού του ζητήματος και καταγγελία του μνημονίου». Σε δεύτερο επίπεδο, σύμφωνα με τον κ. Γεραπετρίτη, «η Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα να κάνει πολύ ουσιαστικές ενέργειες για τη μη εφαρμογή, ούτως ή άλλως, και στην πράξη του ανυπόστατου μνημονίου». «Μέσα από την Ελλάδα περνάνε όλα τα χρηματοδοτικά πρωτόκολλα της Λιβύης, περνάει η ειρηνευτική αποστολή η οποία βρίσκεται στη Λιβύη, μέσα από την Ελλάδα περνάει η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα είναι η πόρτα, η οποία αυτή τη στιγμή στα διεθνή φόρα ανοίγει την εγκατάσταση για οποιονδήποτε», δήλωσε.

Σχετικά με την κριτική περί αποτυχίας, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «δεν ήταν στο χέρι της Ελλάδας να το αποτρέψει», σημειώνοντας παράλληλα ότι «η κύρωση δεν εισφέρει καμία απολύτως πρόσθετη αξία, ούτε θεωρητική ούτε πρακτική». «Καλό είναι αυτοί οι οποίοι μιλούν για εθνικές ήττες κτλ., να είναι πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο εκφέρουν τον λόγο τους», τόνισε.

Για ενδεχόμενη επίσπευση επέκτασης των χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης λόγω της χθεσινής εξέλιξης, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι «η Ελλάδα δεν αντιδρά σπασμωδικά, αλλά βάσει σχεδίου και κυρίως για την εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων και αυτή είναι μια βασική διαφορά με ό,τι συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες». «Αλίμονο, εάν καθοριζόμασταν από το πώς αντιλαμβάνεται η Λιβύη και η Τουρκία τη δική τους σχέση και να μπορούσαν να επηρεάσουν τη δική μας στρατηγική. Η Ελλάδα θα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα, είναι δικαίωμά της που προκύπτει από την κυριαρχία της και το διεθνές δίκαιο, αλλά θα το κάνει με τον τρόπο και στον χρόνο που η ίδια η ελληνική Πολιτεία θα επιλέξει», υπογράμμισε με νόημα.

Σχετικά με την στάση της Αιγύπτου, ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε αυτή τη σχέση στρατηγική και αδελφική, η οποία είναι χτισμένη όχι μόνο στη συμφωνία μερικής οριοθέτησης της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης, αλλά είναι δομημένη στρατηγικά. «Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στη δική μας κοινή κατανόηση, η οποία επιβεβαιώθηκε και από τις χθεσινές επικοινωνίες. Είναι προφανές ότι στο μέλλον θα συζητηθεί και το ζήτημα που έχει να κάνει με την επέκταση της υφιστάμενης συμφωνίας. Είναι κάτι το οποίο θα το συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνω, όταν θα το αξιολογήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις αξιώσεις του κ. Φιντάν για γραπτή ειδοποίηση της Τουρκίας όσον αφορά στις εργασίες για το GSI, o κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι «η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία θα ζητηθεί άδεια και έχει ήδη ζητηθεί άδεια για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου» ενώ, πρόσθεσε, ότι «εφόσον υπάρξει η αδειοδότηση εκ μέρους της Ελλάδος, η ενημέρωση σχετικά με την έρευνα και την πόντιση είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι δυνατόν, με την σαφή αναφορά ότι δεν πρόκειται για αδειοδοτική διαδικασία».

Σε σχετική ερώτηση για το ποια θα είναι η αντίδραση της Ελλάδας αν η Τουρκία επιχειρήσει, manu militari, να εμποδίσει το πλοίο που θα περάσει για το καλώδιο, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο. «Δεν προκύπτει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διάθεση να υπάρξει τέτοιου τύπου αντίδραση εκ μέρους της Τουρκίας. Και καλό θα ήταν να μην υπάρξει, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ένα έργο το οποίο δεν είναι ελληνικό. Είναι ένα έργο, το οποίο έχει γαλλικά συμφέροντα και έχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση» σημείωσε με νόημα, προσθέτοντας ότι «δεν μπορείς να απειλείς ένα έργο, το οποίο έχει ευρωπαϊκό προσανατολισμό και ταυτόχρονα να θέλεις να γίνεις μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας».

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Σε ερώτηση για την πιθανότητα αλλαγής στο χρονοδιάγραμμα του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου λόγω των τελευταίων εξελίξεων, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «εμείς δεν λειτουργούμε ούτε συγκυριακά ούτε περιπτωσιολογικά. Αυτά ανήκουν σε άλλες εποχές. Εμείς έχουμε ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο. Το σχέδιο αυτό έχει να κάνει με την προάσπιση των συμφερόντων της πατρίδας, με την αύξηση του γεωπολιτικού της αποτυπώματος, με την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης. Το κάνουμε συστηματικά, επαγγελματικά και με συνέπεια. Μ’ αυτόν τον τρόπο έχουμε φτιάξει συμμαχίες, οι οποίες είναι άρρηκτα δεμένες και πολύ ισχυρές. Έχουμε ενισχύσει την άμυνά μας και έχουμε αυτή τη στιγμή λόγο ισχυρό σε όλα τα διεθνή fora». Πρόσθεσε δε ότι αυτή τη στιγμή, «η Ελλάδα έχει τον ισχυρότερο διεθνή λόγο. Δεν ετεροκαθορίζεται, ούτε η οποιαδήποτε συγκυρία καθορίζει την εξωτερική της πολιτική».

Σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Φιντάν ότι η Ελλάδα σηκώνει τους τόνους με την Τουρκία για εσωτερικούς λόγους και γιατί δεν μπορεί να επωμιστεί το πολιτικό κόστος, ο κ. Γεραπετρίτης απάντησε ότι ο κ. Φιντάν το πρώτο που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει κριτική στην τουρκική πολιτική, διότι η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία επιδιώκει πάντοτε την επίλυση των διαφορών βάσει του διεθνούς δικαίου. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα είναι εκείνη η οποία έχει υπογράψει και κυρώσει το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και όχι η Τουρκία. Έκανε δε ειδική αναφορά στο γεγονός ότι τα τελευταία ένα-δύο χρόνια είναι τα τουρκικά μέσα, τα οποία άσκουν πίεση στην τουρκική κυβέρνηση. «Βλέπω γενικώς μία αναβάθμιση του πολύ εχθρικού λόγου απέναντι στην Ελλάδα από τα τουρκικά μέσα. Βλέπω διαρκώς δημοσίευματα τα οποία πιέζουν την τουρκική κυβέρνηση να γίνει ακόμα πιο επιθετική», ανέφερε χαρκτηριστικά, τονίζοντας ότι η Ελλάδα πορεύεται στην εξωτερική της πολιτική με πυξίδα, η οποία είναι αυτόνομη, αυτοτελής και αυτάρκης».

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Απαντώντας σε ερώτηση για τη σκληρή κριτική που του άσκησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι ο κ. Σαμαράς αυτονόητα διέπεται από μια βαθύτατη μισαλλοδοξία και ότι θα έπρεπε να καταδικάσει ο ίδιος πρώτα το τουρκολυβικό μνημόνιο. «Είχαμε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές, τις υψηλότερες αρχές της Ευρώπης να έρχονται και να καταδικάζουν την τουρκολυβική συμφωνία και τον κ. Σαμαρά να καταδικάζει την ελληνική κυβέρνηση. Αυτό αποδεικνύει ότι εδώ δεν εμφορούμαστε από κάποια εθνικά ιδεώδη, αλλά από μια πολιτική εχθροπάθεια, η οποία δεν συνδέεται με τα συμφέροντα της χώρας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την κριτική που δέχθηκε η Κυβέρνηση για το πως αντιμετώπισε το θέμα της πρώην Πρέσβεως των ΗΠΑ στην Αθήνα Γκιμπερλι Γκιλφόιλ, ο κ. Γεραπετρίτης αναρωτήθηκε αν θα έπρεπε να αντιδράσει η Ελλάδα στο διορισμό ή την ανάκληση του διορισμού που αφορά μια ξενη πρεσβεία. Υπενθυμίσε ότι η ελληνική Κυβέρνηση είχε έναν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας με την Πρεσβεία που λειτούργησε επ’ ωφελεία της χώρας, βοήθησε ώστε να έχουμε μια εξαιρετική ενεργειακή συνεργασία, μια εξαιρετική εμπορική συνεργασία και μια συνεργασία στους διεθνείς οργανισμούς. Όπως ανέφερε, εκείνο που μας αφορά είναι να υπάρχει μια σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ η οποία να διέπεται από μία ισοτιμία στην προσέγγιση, ενώ πρόσθεσε ότι «αυτή τη στιγμή είμαστε ισότιμα μέλη σε αυτή τη συζήτηση». Ξεκαθάρισε δε ότι δεν υπήρξε καμία απειλή προς στην Ελλάδα και όπως ορθώς έπραξε που συνεργάστηκε με την πρώην πρέσβη έτσι θα κάνει και με τον νυν. «Εκείνο το οποίο πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και μετράει είναι το κατά πόσο βελτιώνονται οι εθνικές μας θέσεις από την ελληνοαμερικανική σχέση και η πραγματικότητα είναι ότι η θέση της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί ουσίωδως», κατέληξε.