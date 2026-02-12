Γεραπετρίτης μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: “Εκτός διαλόγου με την Τουρκία ζητήματα κυριαρχίας”

Στην συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης το πρωί της Πέμπτης (12/2).

“Η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν εντάσσεται στον στρατηγικό κύκλο της ελληνικής διπλωματίας, με στόχο τη διατήρηση ενός σταθερού και δομημένου διαλόγου με την Τουρκία” είπε σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ.

Ο υπουργός Εξωτερικών, αξιολόγησε την πορεία του ελληνοτουρκικού διαλόγου και υπογράμμισε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα στη βελτίωση των σχέσεων και της καλής γειτονίας, παρότι τα ακανθώδεις ζητήματα δεν θα εξαφανιστούν “δια μαγείας”.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι σε μια σύνθετη και ρευστή γεωπολιτική κατάσταση, κάθε ένταση πρέπει να διαχειρίζεται με ψυχραιμία. «Θέλουμε μια κανονική σχέση με την Τουρκία, η γεωγραφία είναι δεδομένη», τόνισε και συμπλήρωσε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες, της σύνθετης και ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, είναι «σημαντικό να υπάρχει σχέση που να αποσυμπιέζει τις εντάσεις».

Κατά τη χθεσινή συνάντηση, ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι συζητήθηκαν όλα τα θέματα που υπάρχουν στην ατζέντα που αφορούν εμπόριο, μετανάστευση, την πολιτική προστασία, τον πολιτισμό. «Μέσα από αυτούς τους διαύλους μπορούμε να έχουμε την αισιοδοξία ότι δεν θα παραχθούν κρίσεις».

Αναφερόμενος στη δήλωση του πρωθυπουργού, τόνισε ότι είναι ώρα να σταματήσουν οι απειλές, υπενθυμίζοντας ότι ο διάλογος είναι ο μόνος δρόμος για ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.

«Το ερώτημα αν όχι τώρα πότε;» είναι ειλικρινές και δεν είναι υποκριτικό. Αυτό αφορά οτιδήποτε συνιστά απειλή για την κυριαρχία της χώρας.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την ανάγκη για σταθερή επικοινωνία με τον γείτονα, ενώ η ελληνική πλευρά είχε προετοιμαστεί εκτενώς για όλα τα πιθανά σενάρια.

«Οι παραβιάσεις τα προηγουμενα χρόνια έφταναν 30 την ημέρα με τον κίνδυνο θερμού επεισοδίου ανά πάσα να πάσα στιγμή να είναι ορατός», είπε ο κ. Γεραπετρίτης προσθέτοντας πως σήμερα οι παραβιάσεις έχουν σχεδόν μηδενιστεί.