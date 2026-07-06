Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταξιδεύει στην Τουρκία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Γεραπετρίτης

Το πρόγραμμα του Υπουργού Εξωτερικών

Ταξιδεύει στην Τουρκία για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ ο Γεραπετρίτης
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα συνοδεύσει τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, στις 7 και 8 Ιουλίου.

Ο Υπουργός Εξωτερικών την Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα συμμετάσχει στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών κρατών μελών του ΝΑΤΟ με ομολόγους τους των εταίρων της Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινούπολης (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ, Κουβέιτ, Μπαχρέιν).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα παρακαθήσει σε δείπνο εργασίας του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας.

Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ