Γεωργιάδης σε σύνοδο Υγείας: «Η Ευρώπη μπορεί να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία»

O Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού Δρ. Άρη Αγγελή συμμετείχε στην άτυπη σύνοδο των Υπουργών Υγείας των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την Προεδρία της Υπουργού Υγείας της Δανίας, Sophie Lohde.

Κατά τη σύνοδο, οι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζήτησαν θέματα όπως η ασφάλεια του εφοδιασμού για τα φάρμακα, με εστίαση στην ενίσχυση της διαφάνειας μέσω ανταλλαγής δεδομένων για τα αποθέματα φαρμάκων στην Ε.Ε. καθώς και στα τυχόν ενδιάμεσα μέτρα κάλυψης αναγκών μέσω κοινών προμηθειών. Ταυτόχρονα, δόθηκε έμφαση στις Επιστήμες Υγείας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας για την ανάπτυξη φαρμακευτικών προϊόντων, με ιδιαίτερη εστίαση στις κλινικές δοκιμές, σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική για τις Ευρωπαϊκές Βιοεπιστήμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά την ομιλία του, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Πιστεύω ακράδαντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει το ταλέντο, την επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη και τη βιομηχανική βάση για να γίνει παγκόσμιος ηγέτης στην καινοτομία στον τομέα της υγείας». Πρόσθεσε ότι η Έκθεση Draghi για την ανταγωνιστικότητα της Ε.Ε. και η στρατηγική της για τις βιοεπιστήμες τονίζουν πως, αν τα κράτη μέλη θέλουν να διασφαλίσουν αυτή τη θέση, πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους – ιδίως στον τομέα των κλινικών ερευνών.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι: «Οι πολυκρατικές κλινικές δοκιμές αποτελούν κρίσιμο παράγοντα: φέρνουν την καινοτομία πιο κοντά στους ασθενείς, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και μπορούν να διασφαλίσουν ότι όλες οι περιοχές της Ευρώπης – όχι μόνο οι μεγαλύτερες αγορές – επωφελούνται από τις νέες θεραπείες. Συνεπώς, η Ε.Ε. οφείλει να κινηθεί άμεσα προς την ανάπτυξη ενός ικανού και εναρμονισμένου πλαισίου, προς όφελος τόσο των ασθενών όσο και της ανταγωνιστικότητάς της σε παγκόσμιο επίπεδο». Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει μία ενιαία Εθνική Επιτροπή Δεοντολογίας, ενώ χαιρέτισε τον αυξημένο ρόλο του MedEthics στην προώθηση της εναρμόνισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κλείνοντας, και δράττοντας την ευκαιρία, σημείωσε ότι, όσο κι αν η Ε.Ε. προωθεί μέτρα υπέρ της ανταγωνιστικότητας, είναι επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστεί η απειλή που εγείρει η πρόσφατη οδηγία για τα αστικά λύματα. Η εφαρμογή της, όπως τόνισε, οδηγεί σε σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις για τον φαρμακευτικό κλάδο, με σοβαρό κίνδυνο αποχώρησης εταιρειών από την Ε.Ε. και, κατ’ επέκταση, πλήγμα στη διαθεσιμότητα των φαρμάκων εντός της Ένωσης.

Κατά την ομιλία του, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Δρ. Άρης Αγγελής, υπενθύμισε ότι «οι ελλείψεις φαρμάκων δεν αποτελούν απλώς περιστασιακές διαταραχές, αλλά μια επίμονη πρόκληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», επισημαίνοντας ότι «οι πρόσφατες κρίσεις ανέδειξαν τις αδυναμίες των υφιστάμενων πλαισίων, τα οποία παραμένουν υπερβολικά αντιδραστικά και αφήνουν τα συστήματα υγείας ευάλωτα όταν τα δεδομένα είναι ελλιπή ή φτάνουν με καθυστέρηση». Τόνισε ότι «η αξιόπιστη πρόβλεψη ελλείψεων βασίζεται στη διαθεσιμότητα έγκυρων και έγκαιρων δεδομένων», σημειώνοντας πως, «βραχυπρόθεσμα, απαιτείται η πιο αποτελεσματική αξιοποίηση των υφιστάμενων εργαλείων». Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε ότι «η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Παρακολούθησης Ελλείψεων αποτελεί σημαντική πρόοδο, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη αξιοποιηθεί πλήρως ως προς τις δυνατότητές της».

Όσον αφορά το ζήτημα της διασφάλισης της τροφοδοσίας φαρμάκων στην Ε.Ε., ο Γενικός Γραμματέας εξήγησε ότι «η ενισχυμένη συνεργασία για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών προσφέρει πολλαπλά οφέλη, όπως ακριβέστερη πρόβλεψη της ζήτησης και αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ελλείψεων», ενώ πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα διαθέτει ακριβή εκτίμηση της ζήτησης ανά φαρμακευτικό προϊόν, βασισμένη σε ιστορικά δεδομένα από το εθνικό σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης». Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε σημαντικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν αναφορικά με τα αποθέματα φαρμάκων και τα απαραίτητα δεδομένα που απαιτούνται για την παρακολούθησή τους, ενώ εντόπισε και τις σχετικές προκλήσεις που προκύπτουν.

Επιπλέον, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι δημόσιες προμήθειες στην ετοιμότητα και την ταχεία ανταπόκριση της Ε.Ε., επισημαίνοντας την δυνατότητα αξιοποίησης του επιτυχημένου μοντέλου των πολλαπλών αναδόχων. Αναφερόμενος, τέλος, στην αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής, κατά την ομιλία του στο γεύμα εργασίας, ενημέρωσε ότι «το Εθνικό Σχέδιο Δράσης βασίζεται στην ολιστική προσέγγιση της «Μία Υγεία» (One Health) και αποτελεί προϊόν στενής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», ενώ υπογράμμισε, ότι «το Σχέδιο Δράσης στηρίζεται σε τέσσερις βασικές προτεραιότητες, συνοδεύεται από συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους, έχει ορίζοντα υλοποίησης έως το 2030, και ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2023».

Στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου, ο Υπουργός Υγείας, συνοδευόμενος από τον Γενικό Γραμματέα Στρατηγικού Σχεδιασμού επισκέφτηκε το Περιφερειακό Γραφείο του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και συνομίλησε με τον Ηans Kluge. Ο Περιφερειακός Διευθυντής του Π.Ο.Υ. για την Ευρώπη ενημέρωσε τον Υπουργό και τον Γενικό Γραμματέα για τις τρέχουσες δράσεις του Οργανισμού με εστίαση στον καθορισμό των προτεραιοτήτων για το δεύτερο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εργασίας,– που θα παρουσιαστεί τον Οκτώβριο στην 75η σύνοδο της Περιφερειακής Επιτροπής του Π.Ο.Υ.