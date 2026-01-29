Γεωργιάδης: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Ιωαννίνων από τη θέση του μέλους του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων

Θέση για το περιστατικό στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων πήρε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Ιωαννίνων Βασίλης Χριστοφορίδης παραιτήθηκε από τη θέση του, ως μέλος του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων μετά το επεισόδιο που υπήρχε με γιατρό.

«Δηλώνει ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του κατά της ιατρού και όσους τον συκοφάντησαν με ψευδή δημοσιεύματα. Τον ευχαριστώ για την έως τώρα συνεργασία μας και τον ευχαριστώ που με την απόφαση του αυτή προστατεύει το Νοσοκομείο μας, για όσο διάστημα θα έχει τις δικαστικές του διεκδικήσεις. Η αντικατάσταση του για λόγους ορθής λειτουργίας του ΔΣ θα γίνει άμεσα» υποστήριξε.

Ο Πρόεδρος της ΔΗΜΤΟ Ιωαννίνων παραιτήθηκε πριν λίγο από τη θέση του, ως μέλος του Νοσοκομείου «Χατζηκώστα» των Ιωαννίνων. Δηλώνει ότι θα ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματα του κατά της ιατρού και όσους τον συκοφάντησαν με ψευδή δημοσιεύματα. Τον ευχαριστώ για την έως τώρα συνεργασία…

Γιατροί ΕΣΥ Ηπείρου: Στέλεχος της ΝΔ κάλεσε το 100 να συλλάβει συνάδελφό μας

Η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ) με ανακοίνωση της είχε αναφέρει για το περιστατικό ότι «ο καταγγελλόμενος συστήθηκε στην ιατρό με το επώνυμό του και την ιδιότητα του μέλους του ΔΣ του “Χατζηκώστα” και ζήτησε την ταχεία αντιμετώπιση του περιστατικού που συνόδευε. Όταν του ζητήθηκε να περιμένει διότι άλλα περιστατικά είχαν, κατά την ιατρική αξιολόγηση, προτεραιότητα, έγινε επίμονα προσβλητικός λεκτικά, και απειλούσε ότι θα καλέσει την αστυνομία για να την “μαζέψουν αυτόφωρο”, εάν η ιατρός δεν συμμορφωνόταν με τις υποδείξεις του.

Μετά από 50 λεπτά περίπου επίμονης συμπεριφοράς, κάλεσε περιπολικό. Με την παρέμβαση των συναδέλφων, οι αστυνομικοί που επέδειξαν κατανόηση για την επίπτωση της σύλληψης της ιατρού, αποχώρησαν».

Η ανάρτηση του Βασίλη Χριστοφίδη

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Χριστοφίδης υποστήριξε: «Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα συνεπεία ψευδούς και ανυπόστατης καταγγελίας για συμβάν που επισυνέβη το Δεκέμβριο του 2025 στο Νοσοκομείο «Χατζηκώστα» με ιατρό του ΤΕΠ επειγόντων περιστατικών, περί δήθεν κατάχρησης εξουσίας και απειλών και προσβλητικής εκ μέρους μου συμπεριφοράς έναντι της ιατρού στην διαλογή ασθενών, με σκοπό την κατά προτεραιότητα εξυπηρέτηση ασθενούς, χρονικό δε σημείο της οποίας ανάγεται μετά την πρόσφατη ενημέρωσή μου στο σώμα των μελών του ΔΣ του Νοσοκομείου περί των αληθών πραγματικών περιστατικών αλλά και για τις προτιθέμενες νόμιμες ενέργειές μου, καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα καταγγελλόμενα τα οποία είναι παντελώς ψευδή και συκοφαντικά. Μοναδικό σκοπό έχουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις με απώτερο σκοπό να αποσοβήσουν ποινικά κολάσιμες πράξεις και διοικητικές κυρώσεις.

Η δε ενορχηστρωμένη προσπάθεια σπίλωσης της τιμής και της υπόληψής μου, με δόλια συσχέτιση αλλά χωρίς καμία επίκληση εκ μέρους μου ιδιοτήτων ως Πρόεδρου της ΔΕΕΠ αλλά και μέλους του ΔΣ του ιδρύματος, όπως ψευδώς αναφέρεται και αβίαστα υιοθετείται από συγκεκριμένα μέσα που επιλέγουν να λειτουργούν ως μηχανισμοί λασπολογίας χαρακτήρων με την δημοσίευση ψευδών, αβάσιμων και ανυπόστατων ειδήσεων χωρίς την παραμικρή τήρηση του στοιχειώδους κανόνα διασταύρωσης και προηγούμενης ακρόασης του «θιγόμενου», αποτελεί τη μέγιστη μορφή δημοσιογραφικής ηθικής κατάπτωσης και κατατείνουν στο να πλήξουν όχι μόνο τη προσωπικότητά μου αλλά και τους θεσμικούς ρόλους μου.

Η ελευθερία του Τύπου είναι συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας μας, όμως η συκοφαντία και ο λιβελλογράφος δεν καλύπτονται από κανένα δημοσιογραφικό προνόμιο.

Η απάντηση στις αήθεις αυτές επιθέσεις θα δοθεί με τη θεσμική σοβαρότητα που αρμόζει, αλλά και μέσω της νομικής οδού, ώστε οι υπεύθυνοι κάθε ψευδών καταγγελιών διασποράς ψευδών καταγγελιών και ειδήσεων να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη. Η τιμή και η υπόληψή μου δεν αποτελούν αντικείμενο φτηνής εκμετάλλευσης και πολιτικής σκοπιμότητας.

Η δε απόλυτη, αναίτια και βολική ταύτιση με ψευδή δημοσιεύματα, χωρίς καν την προηγούμενη προσπάθεια αναζήτησης της αλήθειας και μάλιστα από διεκδικητές που ευαγγελίζονται την ενότητα και δεοντολογία, μόνο στην ενότητα δεν συμβάλουν, πολλώ δε μάλλον οι εξωκομματικές και μη θεσμικές «προτάσεις» που παραπέμπουν σε άλλες εποχές».