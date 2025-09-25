Κόντρα Γεωργιάδη – Νατσιού: “Υποκριτής και συκοφάντης – Ιεροεξεταστής και κωλοτούμπας”

Ως “κοινό ψεύτη, συκοφάντη και υποκριτή” και “καθόλου χριστιανό“, κατηγόρησε τον πρόεδρο της “Νίκης”, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης παίρνοντας τον λόγο για να απαντήσει σχετικώς με τα όσα είπε ο κ. Νατσιός για το θέμα της εκταφής του νεκρού παιδιού στην τραγωδία των Τεμπών και για θέματα εξωτερικής πολιτικής.

Αφού ο κ. Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι το αίτημα εκταφής εξαρτάται από την κρίση ενός ανεξάρτητου δικαστή και δεν το “απαγορεύει ο πρωθυπουργός, όπως ισχυρίστηκε ο κ. Νατσιός” τον κατηγόρησε ότι “λέγοντας τέτοια ανόητα” το κάνει για να κοροϊδέψει τον κόσμο, να πάρει κι αυτός κανένα ψηφαλάκι και να προκαλέσει μια δήθεν ευαισθησία.

“Κάνετε όμως και κάτι χειρότερο κι αυτό δείχνει και την υποκρισία. Υποστηρίζετε το αίτημα του πατέρα για εκταφή του παιδιού του, χρεώνετε στον Μητσοτάκη, τον καλείτε να κάνει μια παράνομη πράξη διότι η παρέμβαση στη Δικαιοσύνη παραβιάζει την βασική αρχή του Συντάγματος περί διάκρισης των εξουσιών κι όλα αυτά γιατί είστε πολύ ευαίσθητος και δεν αντέχετε τον πόνο του πατέρα – και είπατε και διάφορα ψευδοϊστορικά εκεί.

Από την άλλη, ο κ. Πλακιάς, ζητεί να μην γίνει τίποτα διότι θα καθυστερήσει περαιτέρω η δίκη. Δεν μου λέτε, κύριε Νατσιέ, αφού είστε τόσο καλός χριστιανός, για τον πατέρα Πλακιά, που έχασε δύο κόρες, έχετε κάποια αισθήματα ευαισθησίας ή σας ενδιαφέρει μόνο η πολιτική εκμετάλλευση της απεργίας πείνας του πατρός Ρούτσι; Γιατί άμα έχεις ανθρωπιά, όπως είπατε, σέβεσαι όλους τους γονείς, όλων των νεκρών παιδιών. Αλλά εσείς ακολουθώντας την κ. Κωνσταντοπούλου μας είπατε ότι δεν σεβόμαστε το αίτημα. Πραγματικά ντροπή σας.

Κι αφού θέλετε να μιλάτε ως χριστιανός να πάτε να εξομολογηθείτε για τις δύο βαριές αμαρτίες που κάνατε σήμερα στη Βουλή: και ψεύτης και υποκριτής. Είστε μεγάλη απογοήτευση. Πίστευα ότι η παιδεία σας και οι ιστορικές σας γνώσεις θα σας κρατήσουν σε ένα κόσμιο κοινοβουλευτικό επίπεδο αλλά έκανα λάθος. Δεν μπορείτε να υπηρετήσετε αυτό τον ρόλο, γι’ αυτό είστε στο 1% των δημοσκοπήσεων“, είπε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της “Νίκης”.

Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής που έθιξε ο κ. Νατσιός, ο κ. Γεωργιάδης απάντησε ότι αναφορικώς με την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν χρησιμοποίησε αντιφατικά “επιχειρήματα” κάτι που δείχνει πόσο επιδερμικά ασχολείται με αυτά τα θέματα. Υποστήριξε ότι η “επίθεση που κάνει ο Μητσοτάκης στον Τραμπ είναι στο μυαλό του κ. Νατσιού” και αποδεικνύεται από την υπόθεση της Chevron.

“Ήρθατε στη Βουλή να παίζετε με τον πόνο των γονέων και καλείτε την κυβέρνηση να παρανομήσει για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται. Οι χαρακτηρισμοί σας περί γραικύλων, οι ψευτιές σας και οι συκοφαντίες προς τον πρωθυπουργό δείχνουν άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό που περιέπεσε σε μεγάλη πνευματική πλάνη κι έχει χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος τη συκοφαντία“, κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της “Νίκης”.

Η απάντηση Νατσιού

Η απάντηση του Δημήτρη Νατσιού ήταν εξίσου οξεία. Κατηγόρησε τον υπουργό για “ιεροεξεταστική στάση” και υποστήριξε ότι ο ίδιος δεν είπε ψέματα, αλλά εξέφρασε ένα “δίκαιο κοινωνικό αίτημα”. Επιτέθηκε προσωπικά στον Άδωνι Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον “άσχετο από θεολογικά ζητήματα”, και υπενθύμισε παλιότερες πολιτικές του θέσεις, αφήνοντας αιχμές για ιδεολογικές μετατοπίσεις.

«Είστε ο σύγχρονος ιεροεξεταστής. Κοιτάξτε πρώτα να συνεφέρετε την υγεία του ελληνικού λαού που την έχετε διαλύσει και μετά ασχοληθείτε με τις ‘αμαρτίες’ των άλλων», είπε χαρακτηριστικά, ενώ υποστήριξε πως η “Νίκη” εκπροσωπεί την “εντιμότητα και την αξιοπρέπεια”, σε αντίθεση – όπως είπε – με τη φθίνουσα πορεία της Νέας Δημοκρατίας.

Αναλυτικά η στιχομυθία:

Γεωργιάδης: Ευχαριστώ πολύ κυρία πρόεδρε. Καίτοι αυτό που παρακολουθήσαμε πιστεύω προηγουμένως ήταν ένα παραλήρημα. Οφείλω να δώσω απαντήσεις για να ακούσει ο ελληνικός λαός. Κύριε πρόεδρε της Νίκης είστε μεγάλη απογοήτευση. Υποκρίνεσαι το χριστιανό, αλλά στη χριστιανική ηθική δεν φτάνει να κάνεις το σταυρό σου, κύριε πρόεδρε, ούτε να μεταλαμβάνεις. Πρέπει να αποφεύγεις βασικές αμαρτίες για τη χριστιανική ηθική, όπως είναι η υποκρισία. Δεν διέκοψα. Παρότι μας βρίζατε 15 λεπτά, 20, όπως είναι η υποκρισία και όπως είναι το ψέμα. Είπατε επι λέξει – το ‘χω σημειώσει για να μην κάνω λάθος – ότι απαγορεύει ο Μητσοτάκης στην εκταφή.

Και μετά είπατε θα παρενέβαινε στη δικαιοσύνη έστω ως πατέρας. Κύριε πρόεδρε της νίκης σας κατηγορώ λοιπόν αφού είστε τόσο χριστιανός ως κοινό ψεύτη. Ψεύτη. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν επιτρέπει ή απαγορεύει ο πρωθυπουργός της χώρας καμία εκταφή, καθώς το αίτημα της εκταφής ή όχι εξαρτάται από την κρίση ενός ανεξάρτητου δικαστού. Άρα όταν λέτε στη Βουλή “ο Μητσοτάκης απαγορεύει την εκταφή” και μετά κάνετε και μία αναφορά στο τι έχει να κρύψει και ο καθαρός ουρανός σας τραπέζι δεν φοβάται και διάφορα άλλα ανόητα εν προκειμένω αφού δεν έχει αρμοδιότητα ο Μητσοτάκης, το κάνετε για ποιο λόγο; Για να κοροϊδέψετε τον κόσμο που σας ακούει για να πάρετε και εσείς κανένα ψηφαλάκι και να προκαλέσετε κάποια δήθεν ευαισθησία. Κάνετε όμως και κάτι πολύ χειρότερο και αυτό δείχνει και την υποκρισία σας. Γι’ αυτό λέω δεν είστε καν χριστιανός. Πατριώτης δεν είστε σίγουρα, Θα το δούμε μετά, γιατί πολλά μας τα είπατε σήμερα. Πάμε λοιπόν στην υποκρισία. Υποστηρίζετε αναφανδόν το αίτημα του πατρός Ρούτσι για την εκταφή. Χρεώνετε τη μη αποδοχή του ψευδώς, όπως εξήγησα τον πρωθυπουργό, τον καλείτε να κάνει μία παράνομη πράξη, γιατί η παρέμβαση στη δικαιοσύνη παραβιάζει τη βασική αρχή του Συντάγματος για τη διάκριση των εξουσιών. Άρα τον καλείτε από το βήμα της Βουλής να παρανομίσει και όλα αυτά τα κάνετε γιατί είστε πάρα πολύ ευαίσθητος και δεν αντέχετε μπροστά στον πόνο του πατέρα που κάνει απεργία πείνας. Και είπατε και διάφορα ψευδοϊστορικά εκεί. Δεν θέλω να απαντήσω, γιατί θα χάσω πολύ χρόνο. Ήταν όλα λάθος. Πάω όμως, πάω όμως μείζον, για να δούμε την υποκρισία. Γιατί είπα ότι είστε ψεύτης και τώρα θα πω γιατί είστε υποκριτής. Τον δικηγόρο του κυρίου Πλακιά τον ακούσατε; Ο κύριος Πλακιάς έχασε τα Τέμπη δύο κόρες. Αυτός ζήτησε να μη γίνει τίποτα που θα καθυστερήσει την έναρξη της δίκης. Ενώ η αποδοχή τυχόν από τη δικαιοσύνη του αιτήματος για την εκταφή θα οδηγήσει σε αναπόφευτη καθυστέρηση της δίκης, καθώς ξανανοίγει την προδικασία. Δεν μου λέτε κύριε Νατσιέ, αφού είστε τόσο καλός χριστιανός, για τον πατέρα Πλακιά που έχασε δύο κόρες θρέφει η Νίκη και ο κ. Νατσιός κάποια αισθήματα ευαισθησίας ή τον ενδιαφέρει μόνο η απεργία πείνας και η πολιτική της εκμετάλλευση; Γιατί αν μέσα σου έχεις ανθρωπιά, όπως είπατε, προφανώς σέβεσαι όλους τους γονείς, όλων των νεκρών και τις ευαισθησίες όλων των γονέων που έχασαν τα παιδιά τους. Εσείς δεν κάνατε αυτό, αλλά ακολουθώντας τη γραμμή της Ζωής Κωνσταντοπούλου και της πρώην βουλευτή που είχε για λίγο – της κυρίας Μαρίας Τάδε στην Α’ Αθηνών που είναι δικηγόρος της κυρίας Καρυστιανού, Θα θυμηθώ μετά το όνομά της – ήρθατε εδώ να μας πείτε ότι δεν έχουμε εμείς ανθρωπιά γιατί δεν σεβόμαστε το αίτημα του Ρούτσι. Πραγματικά ντροπή σας! Αφού θέλετε να σας μιλάμε και ως χριστιανό, να πάτε σε έναν ιερέα να εξομολογηθείτε για τις δύο βαριές αμαρτίες που κάνατε σήμερα στη Βουλή: Και ψεύτης και υποκριτής και προσβλητικός σε πολλούς από τους γονείς, που δεν θέλουν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης. Πραγματικά ντροπή σας, είστε μεγάλη απογοήτευση! Περίμενα, έκανα λάθος, ότι η παιδεία σας και οι ιστορικές σας γνώσεις θα σας κρατήσουνε σε ένα κόσμιο επίπεδο κοινοβουλευτικής ευπρέπειας, αλλά δεν είναι τυχαία ότι πάτε στις δημοσκοπήσεις στο 1%, γιατί τελικά αυτό το ρόλο δεν μπορούσε να τον ικανοποιήσετε. Είστε ένα απ τα ίδια. Και πάμε και τώρα στην εξωτερική πολιτική διότι πολλά μας τα είπατε. Πρώτα απ όλα η στεναχώρια σας που δεν είδε ο πρωθυπουργός τον Ερντογάν ή ο Ερντογάν τον πρωθυπουργό με ξεπερνάει. Σε λίγο θα βάλετε και τα κλάματα που δεν συναντηθήκαν. Είπατε όμως δύο ταυτόχρονα μεταξύ τους αντιφατικά πράγματα. Είπατε ότι η παρουσία του πρωθυπουργού στο σπίτι της Τουρκίας θα ήταν πολύ προσβλητική και θα έδινε μία φωτογραφία πολύ προσβλητική για την Ελλάδα και ήταν πολύ μεγάλο λάθος του κυρίου πρωθυπουργού που δέχτηκε να γίνει εκεί αυτή η συνάντηση γιατί η εικόνα θα ήταν πολύ προσβλητική. Μα αν ήταν τόσο προσβλητική και συμφέρουσα για την Τουρκία η εικόνα, γιατί ακύρωσε ο Ερντογάν τη συνάντηση; Έχασε ο Ερντογάν την ευκαιρία να πάρει μια τέτοια εικόνα τόσο προσβλητική και τόσο μεγάλη ζημιά διπλωματική για την Ελλάδα; Τι μας έκανε ο Ερντογάν; Χάρη στην Ελλάδα έκανε ο Ερντογάν και το ακύρωσε; Αυτό απλώς δείχνει πόσο επιδερμικά και ψηφοθηρικά ασχολείστε με τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Πάω και στο τελευταίο για να μην καταχράζομαι τον χρόνο. Κάνατε μια ολόκληρη ψευδή αναφορά ότι δήθεν ο πρωθυπουργός της Ελλάδος πριν τις αμερικάνικες εκλογές έκανε επίθεση στον πρόεδρο Τραμπ. Όλα αυτά είναι απ το μυαλό σας, όλα. Καμία τέτοια επίθεση δεν έχει γίνει από τον πρωθυπουργό της Ελλάδας σε κανέναν πρόεδρο Τραμπ. Για να καταλήξετε ότι αυτές – λέει – τις κινήσεις του Μητσοτάκη τις πληρώνει η Ελλάδα. Μάλιστα. Προ εβδομάδος η μεγαλύτερη αμερικανική εταιρεία εξορύξεων η Chevron, ανακοίνωσε κάτι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Την έναρξη των εξορύξεων νοτίως της Κρήτης και την ακύρωση στο πεδίο του παράνομου τουρκολυβικού μνημονίου. Πόσο λέτε ο πρόεδρος Τραμπ να μισεί το Μητσοτάκη και να το πληρώνει η Ελλάδα; Ή πιστεύετε ότι η Chevron έκανε αυτή την προσφορά χωρίς να έχει ρωτήσει το Λευκό Οίκο και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος ειρήσθω εν παρόδω την επομένη της πρότασης της Chevron έστειλε στην Ελλάδα τον υπουργό ενέργειας τον πραγματικό υπουργό εσωτερικών είναι και πρόεδρος του συμβουλίου ενεργειακής πολιτικής των Hνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για να δηλώσει και από δω ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες ενεργειακά αποτελούν στρατηγικούς εταίρους. Τόσο το πλήρωσε η Ελλάδα, το δήθεν τσακωμό Μητσοτάκη – Τραμπ. Όσον αφορά την παρουσία του προέδρου Ερντογάν στον πρόεδρο Τραμπ – θα δούμε πώς θα πάει αυτή η συνάντηση, νομίζω σήμερα είναι – για να σταματάμε και την ελληνική μόνιμη καρμιριά που φέρνετρ εδώ, Δεν είναι καρμίριδες οι Έλληνες, ούτε κακομοίρηδες. Έξυπνοι άνθρωποι είμαστε και ικανοί. Ούτε η Ελλάδα είναι παραπαίουσα. Μια χαρά είναι η Ελλάδα. Και προχωράει, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γίνεται κάθε μέρα και ισχυρότερη. Αλλά ακούστε: Ο Ερντογάν για να εξασφαλίσει το ραντεβού με τον Τραμπ, πηγαίνει με παραγγελίες κυρία πρόεδρε 75 δισεκατομμυρίων δολαρίων. 75 δισεκατομμύρια περίπου του κοστίζει αυτό το τετ-α-τετ. Έχετε μήπως κάποια τέτοια πρόταση να ξοδεύσει και η Ελλάδα άλλα τόσα για να δει τον Τραμπ; Άρα όλη η ανάλυση που κάνατε ήταν επιπέδου χειρότερου του Βελόπουλου, ανάξια λόγου για ένα μορφωμένο άνθρωπο. Οι χαρακτηρισμοί που απευθύνατε γραικίλοι και λοιπά σε πολιτικούς αντιπάλους δεν σας τιμούν. Η ψευτιά σας να βγάλετε μπροστά τα Τέμπη και τον απεργό πείνας και οι συκοφαντίες προς τον πρωθυπουργό δείχνει άνθρωπο βαθιά αμαρτωλό που έχει πέσει σε μεγάλη πνευματική πλάνη. Σε μεγάλη πνευματική πλάνη και έχει πραγματικά χρησιμοποιήσει για ίδιον όφελος τη συκοφαντία. Χριστιανικά μεγάλη αμαρτία, κύριε πρόεδρε, μεγάλη αμαρτία. Πραγματικά ντροπή σας. Ήρθατε στη Βουλή να παίξετε με τον πόνο των γονέων και να καλέσετε την κυβέρνηση να παρανομήσει για θέμα για το οποίο δεν ευθύνεται. Ντροπή σας.

Νατσιός: Καταρχάς αυτό λέγεται και αντιποίηση αρχής. Το να χαρακτηρίζει τον άλλο, επειδή είστε άσχετος από θεολογικά πράγματα εντελώς άσχετος. Θυμάμαι παλιότερα, γνωριζόμαστε από παλιότερα, ήσασταν ειδωλολάτρης, νεοπαγανιστής. Κυκλοφορούσαν αυτά. Δεν λέω ψέματα. Μην μπαίνετε σε τέτοια χωράφια γιατί εκτίθεστε για υποκρισίες και για ψέματα. Έχετε αλλάξει – σας θυμάμαι από παλιότερα – έχετε αλλάξει 10 αποφάσεις και 10 συμπεριφορές όταν ήσασταν στα άλλα κόμματα. Γι αυτό και κυκλοφορεί στην πιάτσα το επίθετο κωλοτούμπας. Λοιπόν, μιλήσατε για υποκρισία, για το θέμα της δικαιοσύνης. Όταν ο πρωθυπουργός σας έστελνε λίγες ημέρες μετά το έγκλημα των Τεμπών την επιστολή στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου τον κ. Ντογιάκο για να αλλάξει ο ανακριτής στη Λάρισα, αυτό δεν ήταν επέμβαση; Και κατηγορείτε εμάς, που ζητάμε ένα δίκαιο κοινωνικό αίτημα. Μας λέτε – εδώ αγαπητέ μου δεν είδαμε έναν υπουργό, χαίρομαι γιατί το παραλήρημα σε εσάς το είδαμε – είδαμε έναν ιεροεξεταστή. Με ποιο δικαίωμα ύβρεις και ψευτιές κ.λπ. Τι ορολογία ήταν αυτή; Μιλήσατε για τη Chevron. Eίπατε το εξής: ότι είναι αναγνώριση των προσπαθειών του κράτους μας. Έκανα ερώτηση στο Υπουργείο Ενέργειας και του ζητώ να μας ενημερώσει ποιο θα είναι το ποσοστό συμμετοχής του δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην έρευνα και εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια όταν κάποια στιγμή θα φτάσουμε στην παραγωγή. Ξέρουμε, διαβλέπουμε μια τεράστια συμπαιγνία σε βάρος του ελληνικού λαού, αφού από την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων δεν θα ωφεληθεί το ελληνικό κράτος και ελληνική κοινωνία, αλλά οι μέτοχοι των εταιρειών τις οποίες έχει εκποιήσει το ΤΑΙΠΕΔ. Μιλήσατε για το θέμα της παρουσίας του πρωθυπουργού στην Αμερική. Αξιοδάκρυτη. Εγώ δεν θα χρησιμοποιήσω όρους θεολογικούς. Ψέματα. Βοά ο τόπος, όλες οι εφημερίδες για την αξιολύπητη παρουσία του πρωθυπουργού. Αυτό που είπατε για το σπίτι του της Τουρκίας. Ο Ερντογάν τόσο πολύ τον υπολόγισε που ούτε αυτό το έλαβε υπόψιν και όπως διαβάζουμε πήγε σε ένα γάμο. Πότε – ξαναρωτάω – έγινε αυτό σε Έλληνα πρωθυπουργό, τελευταία στιγμή να αναβάλλεται μία τόση κρίσιμη συνάντηση; Πέστε μου. Ο Τραμπ έχει συναντηθεί με τον Πατριάρχη, με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής, τον Αλ Σάρα τον έχει δει, όλους τους ηγέτες τους βλέπει, εκτός από το δικό σας, τον Μητσοτάκη που δεν θέλει να το δει μπροστά στα μάτια του. Λέω ψέματα; Γιατί δεν το συναντάει; Θυμάμαι στις προηγούμενες εκλογές όταν εξελέγη ο Τραμπ – και δεν κάνω λάθος – τον πρώτο ξένο ηγέτη που κάλεσε ήταν ο Μητσοτάκης. Τώρα τι έγινε; Αυτό που είπα πριν. Εσείς ψεύδεστε. Δεν έχετε καθόλου καλό όνομα έξω στον ελληνικό λαό κύριε υπουργέ. Και το βιώνετε αυτό όταν πηγαίνετε στα άδεια νοσοκομεία. Κοιτάξτε να συνεφέρετε την υγεία του ελληνικού λαού που την έχετε διαλύσει και μετά να μπαίνετε στα άλλα και να αποδίδετε αμαρτίες. Είστε ένας σύγχρονος ιεροεξεταστής. Άσχετος με τα θεολογικά. Δεν αισθάνομαι ότι ούτε ψέματα λέω. Λέμε τις αλήθειες. Για τις δημοσκοπήσεις θα δούμε. Και πριν τις εκλογές του 2023 βάζατε τον κύριο Φλωρίδη και ένα δημοσιογράφο ονόματι Πολίτη να λένε στα κανάλια ότι είμαστε διάβολοι. Κατά λέξη. Ε, μετά από ένα μήνα μπήκαμε δόξη και τιμή στην ελληνική Βουλή. Και σήμερα το ίδιο γίνεται. Μπορεί να μας κρύβουν αλλά τη Νίκη κάποια στιγμή ο λαός θα μας αναγνωρίσει, θα μας δει. Είμαστε σίγουροι γι’ αυτό. Είμαστε κόμμα της εντιμότητας, της αξιοπρέπειας και της ακεραιότητας. Πράγμα που εσείς δεν το έχετε και λυπάμαι πάρα πολύ για το δικό σας λεξιλόγιο, χαρακτηρίζοντάς με ως αμαρτωλό, ψεύτη και υποκριτή. Είστε μες στην υποκρισία και μες στο ψέμα. Και φαίνεται αυτό και απ’ τις δικές δημοσκοπήσεις. Έχετε καταρρεύσει. Δεν θέλει ο κόσμος σας βλέπει μπροστά του. Δεν τολμάνε οι βουλευτές σας να πάνε στους νομούς. Τους κυνηγούν με ντομάτες. Είδατε τι έπαθε ο κύριος Αδριανός. Για κάντε μια βόλτα σε αγροτικές περιοχές. Τολμάτε να πάτε; Εγώ μπορώ να πάω και να μιλήσω με αγρότες, να τους κοιτάξω στα μάτια. Εσείς τολμάτε; Δεν μπορείτε να βγείτε ούτε απ’ το σπίτι σας. Πλήρως αποτυχημένος. Το μόνο που σας μένει είναι ύβρις. Τελειώσαμε κυρία πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.

Γεωργιάδης: Κυρία πρόεδρε, οι χαρακτηρισμοί ξεκίνησαν από έναν άλλον χαρακτηρισμό του κυρίου προέδρου. Έως και γραικίλους μας είπε. Όταν έλαβε απάντηση ενοχλήθηκε. Αν δεν θέλετε απαντήσεις κύριε να είστε ευγενής. Θα είστε ευγενής και θα εισπράττετε ευγένεια. Ήρθατε πάνω και ήσασταν απαράδεκτος. Πρώτα απ όλα το επί του προσωπικού. Μία φορά θα σας το πω και δεν θα το πω δεύτερη. Όταν εξελέγην βουλευτής το 2007, μάλιστα, ένας πολιτικός μου αντίπαλος ο κύριος Στέλιος Παπαθεμελής με είπε νεοειδολολάτρη. Του έκανα μήνυση και αγωγή. Στο δικαστήριο, στη επιστολή που έστειλε τότε ο μακαριστός Χριστόδουλος – που με ήξερε από μικρό παιδάκι -και ήρθε στο δικαστήριο ο Παπαθεμελής και αφού καταδικάστηκε, μου ζήτησε συγγνώμη. Παρακαλώ πολύ να μην το ξαναπείτε γιατί δεν θέλω να κάνω αγωγή και μήνυση και σε σας. Δεν δέχομαι ούτε κατά κεραία αυτό χαρακτηρισμό. Η αγάπη μου για την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την πίστη μου και θα έπρεπε να την επαινείτε και όχι να την ψέγετε σε μερικούς αγράμματους. Πάμε τώρα στο μείζον. Για να καταλάβετε τώρα θα προσπαθήσω να μην δώσω χαρακτηρισμό. Αν και θα προσπαθήσω, θα προσπαθήσω. Είπατε επι λέξη: Θυμάμαι την προηγούμενη φορά, που όταν εξελέγη ο πρόεδρος Τραμπ, ο Μητσοτάκης ήταν απ’ τους πρώτους – αν όχι ο πρώτος – ηγέτης που συνάντησε στην προηγούμενη θητεία. Ο πρόεδρος Τραμπ εξελέγη τις 8 Νοεμβρίου του 2016. Ο Μητσοτάκης πήγε στο Λευκό Οίκο στις 7 Ιανουαρίου του ’20. Του ’20. Ήμουνα παρών. Γι’ αυτό και το ξέρω. Ήμουνα μέσα στη συνάντηση ο ίδιος. Δεν μου λέτε, λέτε τέσσερα χρόνια ο πρόεδρος Τραμπ να μην είχε δει κανέναν ξένο ηγέτη μέχρι τότε; Και να ήταν πρώτος ο Μητσοτάκης τρεις μήνες πριν χάσει την προεδρία ο Τραμπ για τον Μπάιντεν, 8 μήνες; Καλά, δεν ντρέπεστε να τα λέτε αυτά; Προφανώς και στην πρώτη θητεία του Τραμπ πήγε μετά από 4 χρόνια. Το ιστορικό ανάλογο θα ήταν να πήγαινε τώρα το 28. Θα δει τον Τραμπ ο Μητσοτάκης. Μην ανησυχείτε. Για την πρώτη φορά σας είπα λάθος κάνατε. Πείτε ότι κάνατε λάθος. Δεν πειράζει να μην ξέρετε ημερομηνίες. Ναι βγήκατε βουλευτής κύριε και πήρατε και το κοστούμι του πολιτικού αρχηγού, αλλά ξέρετε κάτι; Η θέση δεν κάνει τίποτα. Ο άνδρας τιμά το αξίωμα και σήμερα κάνατε μία ομιλία χαμαιτυπείου, όχι ομιλία πολιτικού αρχηγού και δήθεν πατριώτου. Ευχαριστώ πολύ.