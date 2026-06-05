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ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: “Το ‘βραχιολάκι’ επεκτείνεται σε άλλα 73 νοσοκομεία”

"Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63%"

Γεωργιάδης: “Το ‘βραχιολάκι’ επεκτείνεται σε άλλα 73 νοσοκομεία”
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
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Άλλα 73 νοσοκομεία έχουν μπει στο σύστημα με το βραχιολάκι και ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025.

Αυτό δείχνει έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

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Συγκεκριμένα αναφέρει στην ανάρτησή του, η οποία συνοδεύεται από τους αντίστοιχους πίνακες:

«Το “Βραχιολάκι” για την ενημέρωση και παρακολούθηση των αναμονών στα ΤΕΠ επεκτείνεται σταθερά σε όλη τη χώρα, με 73 νοσοκομεία ήδη διασυνδεδεμένα.

Ταυτόχρονα, ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης ασθενών στα ΤΕΠ έχει μειωθεί κατά 63% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, αποτυπώνοντας έμπρακτα τη βελτίωση στη λειτουργία των εφημεριών και στην εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ.

Μόνο τον Μάιο καταγράφηκαν περισσότερα από 280 χιλ. περιστατικά στα διασυνδεδεμένα νοσοκομεία, με τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης να διαμορφώνεται στις 3 ώρες και 40 λεπτά, κάτω από τον ετήσιο μέσο όρο.

Ιδιαίτερα θετική είναι η εικόνα του ΓΝΑ ΚΑΤ, το οποίο διαχειρίστηκε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα πανελλαδικά με περισσότερα από 10,3 χιλ. περιστατικά και μέσο χρόνο εξυπηρέτησης μόλις 2 ώρες και 37 λεπτά».

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