iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα συγχαρητήρια στο ΚΑΤ – Το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού

Τι ανέφερε ο υπουργός Υγείας

Άδωνις Γεωργιάδης: Τα συγχαρητήρια στο ΚΑΤ – Το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Το δικό του μήνυμα για το ΚΑΤ έστειλε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και http://finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ