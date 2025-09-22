Άδωνις Γεωργιάδης: Τα συγχαρητήρια στο ΚΑΤ – Το πρώτο νοσοκομείο του ΕΣΥ με online ραντεβού

Το δικό του μήνυμα για το ΚΑΤ έστειλε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πρώτο Νοσοκομείο του ΕΣΥ, που ανέβασε στην Ηλεκτρονική μας πλατφόρμα του my health app και http://finddoctor.gov.gr και προσεχώς στο 1566, τα ραντεβού του για να κλείνετε εύκολα και γρήγορα τα ραντεβού σας, το ΚΑΤ!!!!!» ανέφερε σε ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ