Γεωργιάδης για Λένα Σαμαρά: “Εξετάστηκε από νευρολόγο στο Σισμανόγλειο και μεταφέρθηκε στον Ευαγγελισμό”

Η άτυχη γυναίκα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 34 ετών

DEBATER NEWSROOM

Σε διευκρινήσεις προχώρησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για τις συνθήκες νοσηλείας της κόρης του Αντώνη Σαμαράς, Λένας, η οποία έχασε ξαφνικά τη ζωή της σε ηλικία 34 ετών από ανακοπή, σε ανάρτησή του στο Χ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Γεωργιάδη:

Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά.

Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική. Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί.

