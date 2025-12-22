Γαϊτάνης: Παραιτήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης για να είναι υποψήφιος βουλευτής

Προκειμένου να είναι και πάλι υποψήφιος βουλευτής παραιτήθηκε ο Τάσος Γαϊτάνης από τη θέση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθυμίζεται ότι την θέση αναλαμβάνει ο Δημήτρης Τερζής.

Όπως αναφέρει ο κ. Γαϊτάνης: «Προκειμένου να είμαι και πάλι υποψήφιος βουλευτής πρέπει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, να παραιτηθώ δεκαοκτώ μήνες πριν λήξει η τρέχουσα κοινοβουλευτική θητεία. Με άλλα λόγια, πρέπει την 25η Δεκεμβρίου 2025 να μην κατέχω τη θέση αυτή κι έτσι υπέβαλλα σήμερα στον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Ανάπτυξης, την παραίτησή μου.

Κλείνει λοιπόν για μένα ένας υπέροχος κύκλος 17 μηνών και θέλω, πρώτα απ’ όλα, να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει τη θέση του γενικού γραμματέα. Μου έδωσε τη δυνατότητα να υπηρετήσω το χώρο της Έρευνας από μια διαφορετική σκοπιά, να αποκτήσω πολύτιμες εμπειρίες και κυρίως, να γνωρίσω και να έρθω σε επαφή με δημιουργικούς Έλληνες, με τους επιστήμονες και τους επιχειρηματίες που εργάζονται καθημερινά με όραμα για να πάνε πραγματικά τη χώρα μας μπροστά.

Τον απολογισμό της θητείας μου θα τον κάνω σε επόμενες αναρτήσεις. Σήμερα θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεργαστήκαμε. Καταρχάς τους διευθυντές, τους προϊσταμένους και τα στελέχη της γενικής γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, καθώς και τη διευθύντρια και τα στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΚ. Όλοι μαζί εργαστήκαμε με ένταση και συνέπεια για να τηρήσουμε προθεσμίες και ορόσημα, να κλείσουμε εκκρεμότητες, αλλά και να προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε πράγματα για το μέλλον.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης, τα μέλη των δύο συνθέσεων του ΕΣΕΤΕΚ με τα οποία συνεργάστηκα καθώς και τον υπουργό Ανάπτυξης και τους υφυπουργούς Ανάπτυξης, αρμόδιους για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στους προέδρους των εποπτευόμενων Ερευνητικών Κέντρων και τον τεχνολογικών φορέων της ΓΓΕΚ και τους ερευνητές. Μοιραστήκαμε προβληματισμούς, αγωνίες, φιλοδοξίες και σχέδια για το κοινό μας σπίτι, την Έρευνα. Θέλω να πω κι ένα ευχαριστώ σε όλους τους συναδέλφους γενικούς γραμματείς, αλλά και στους υπουργούς και υφυπουργούς των άλλων υπουργείων με τους οποίους συνεργάστηκα.

Σε αυτή τη διαδρομή είχα άξιους συμπαραστάτες τους συνεργάτες μου στο ιδιαίτερο Γραφείο μου στη ΓΓΕΚ, αλλά και τους συνεργάτες μου στο Πολιτικό μου Γραφείο. Τους ευχαριστώ θερμά. Ήταν όλοι πολύτιμοι σε αυτή την πορεία, εργάστηκαν σκληρά και χωρίς εκείνους τίποτε δε θα ήταν ίδιο.

Θα μείνουν στο μυαλό και την καρδιά μου οι δημιουργικές πορείες πολλών ανθρώπων που έχουν καταφέρει να κάνουν έρευνα υψηλού επιπέδου και να καινοτομήσουν. Παραμένω στο χώρο της έρευνας και της πολιτικής. Επιστρέφω στην ερευνητική μου θέση στο ΙΙΒΕΑΑ, θα είμαι υποψήφιος βουλευτής στο Νότιο Τομέα, ενώ παράλληλα συνεχίζουμε το έργο μας, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας εργασίας, για το κοινό μας όραμα: τη δημιουργία του ενιαίου υπουργείου Έρευνας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Συνεχίζουμε!»