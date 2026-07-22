Σωκράτης Φάμελλος: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ – “Όσα συμβαίνουν δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς”

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ το μεσημέρι της Τετάρτης (22/7) καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποίησε ότι ανεξαρτητοποιήθηκε από το κόμμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε την σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Σωκράτης Φάμελλος γνωστοποίησε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό την απόφαση του τονίζοντας ότι: “Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους.

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Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο».

Επιπλέον, σημείωσε: Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.“

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Γνωστοποίησα στον Πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Είναι μία πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην Αριστερά, στον Συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της Αριστεράς.

Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η Δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσες μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ.

Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της Αριστεράς και στον αγώνα για μία δίκαιη κοινωνία. Θα τιμήσω την εντολή των πολιτών, με αξιοπρέπεια, με σοβαρότητα, με συνέπεια, κάνοντας ό,τι μπορώ για να υπάρξει μία ευρεία προοδευτική σύγκλιση και συνεργασία.

Και εδώ υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις και πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. Μόνο έτσι θα ηττηθεί η Δεξιά που γεννά φτώχεια, σκάνδαλα, αδικία και ανισότητες.

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Η κοινωνία υποφέρει και ζητά από εμάς ενότητα, λύσεις και όχι διχασμούς. Αυτόν τον όρκο θα υπηρετήσω μέσα και έξω από τη Βουλή».

Να θυμίσουμε ότι πριν από 13 ημέρες ο Σωκράτης Φάμελλος παραιτήθηκε από την προεδρία του κόμματος μετά τις διαφωνίες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ για ενδεχομένη συμπόρευση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ εξελέγη το περασμένο Σάββατο η Ρένα Δούρου, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα μετρά 10 βουλευτές μετά τις παραιτήσεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις των τελευταίων ημέρων. Λίγο νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα ο Βασίλης Κόκκαλης, μέχρι πρότινος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη Λάρισα.

Σε λίγο περισσότερα…