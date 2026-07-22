Ο ευφάνταστος τρόπος που βρήκε διανομέας για να δροσιστεί μέσα στον καύσωνα (βίντεο)
Το ευρηματικό «κόλπο» που έγινε viral
Έναν πρωτότυπο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις υψηλές θερμοκρασίες του καύσωνα φαίνεται πως βρήκε ένας διανομέας, ο οποίος έγινε viral στα social media.
Στο βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, ο διανομέας κινείται με το μηχανάκι του έχοντας τοποθετήσει μπροστά του έναν μεγάλο ανεμιστήρα.
Το πιο εντυπωσιακό, μάλιστα, είναι ότι ο ανεμιστήρας φαίνεται να λειτουργεί κανονικά ενώ το δίκυκλο βρίσκεται εν κινήσει, προκαλώντας την απορία αλλά και το γέλιο όσων παρακολούθησαν το στιγμιότυπο.
Δείτε το βίντεο:
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Το ευρηματικό αυτό «κόλπο» έγινε αμέσως θέμα συζήτησης, με τους χρήστες των social media να αφήνουν δεκάδες χιουμοριστικά σχόλια κάτω από την ανάρτηση.
Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά ήταν το λιτό αλλά εύστοχο: «Τεκνολοτζια», ενώ ένας άλλος χρήστης έγραψε:
«Εφαρμογή: Η παραγγελία σας κοστίζει 7,30 ευρώ.
Ντελίβερι: 8,70.
Πελάτης: Γιατί;;
Ντελίβερι: Είχα και ανεμιστήρα».
Το βίντεο συνεχίζει να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές και αντιδράσεις, αποδεικνύοντας πως όταν ο υδράργυρος χτυπά «κόκκινο», η εφευρετικότητα δεν έχει όρια.
πηγή στην Google
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