Κυκλοφόρησε το πρώτο trailer του «Avengers: Doomsday» και οι προσδοκίες είναι μεγάλες (βίντεο)

*του Θοδωρή Καλιμτζάκη

Το Avengers: Doomsday έρχεται στις 18 Δεκεμβρίου και αναμένεται να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα Blockbuster της χρονιάς. Την ίδια ημερομηνία κάνει πρεμιέρα και το «Dune: Part Three» και μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος του ανταγωνισμού. Με δεδομένο ότι η «Οδύσσεια» του Christopher Nolan τα έχει ήδη σπάσει στο παγκόσμιο Box Office (και θα συνεχίζει για πολύ καιρό), πιστεύω ότι οι τρεις αυτές ταινίες θα είναι οι απόλυτες εισπρακτικές επιτυχίες για το 2026.

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Οι περισσότεροι υπερήρωες της Marvel ενώνονται για να αντιμετωπίσουν τον Doctor Doom. O Robert Downey Junior θα εισπράξει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια (σύμφωνα με όσα γράφονται) για τις συμμετοχές του στα «Avengers: Doomsday» και «Avengers: Secret Wars».

Οι Anthony και Joe Russo δήλωσαν ότι ξεκινάνε ξανά από την αρχή. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα της παραγωγής. To Doomsday είναι το Reboot του κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel, κάτι που περιμένουμε από το 2019 όταν και το franchise «έπαιξε τα ρέστα του» με το Endgame. Tα επόμενα project που ακολούθησαν δεν έφεραν τα αναμενόμενα κέρδη. Για την ακρίβεια δεν πλησίασαν καν τα αρχικά Avengers.

Παρά τα όλα όσα έχουν προηγηθεί στις ιστορίες του MCU, οι εμπνευστές Russo προετοιμάζουν τον κόσμο για αυτό που έρχεται. Το Doomsday είναι κάτι καινούριο και δεν χρειάζεται οι φαν να έχουν παρακολουθήσει όλες τις προηγούμενες ταινίες. Η διάρκεια του θα πλησιάζει τα 165 λεπτά.

Κατά την ταπεινή μου άποψη, το trailer της ταινίας δεν είναι τόσο δυνατό. Με την εμφάνιση όμως του Doctor Doom, ιδιαίτερα εκεί που σταματά τον Thor απλά με τα δάχτυλα, όλα αλλάζουν. «Κάτι έρχεται…»

Aπολαύστε το πρώτο ολοκληρωμένο trailer της Marvel: