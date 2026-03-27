Φλωρίδης: “Απολύτως κατάλληλος ο χώρος για τη δίκη των Τεμπών – Την Τετάρτη θα μπουν μόνο όσοι ορίζει ο νόμος”

Για την πολυσυζητημένη αίθουσα που επιλέχθηκε για τη δίκη των Τεμπών και προκάλεσε την διακοπή της, αλλά και για την απόφαση για την συνέχιση της διαδικασίας χωρίς απρόοπτα μίλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Ο κ. Φλωρίδης ανέφερε πως η δίκη για τα Τέμπη θα γίνει κανονικά την 1η Απριλίου, μετά την ακύρωσή της λόγω προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας του χώρου. Διαβεβαίωσε πως ο χώρος είναι κατάλληλος για τη διεξαγωγή της και το μοναδικό πρόβλημα που προέκυψε την πρώτη φορά, ήταν το γεγονός πως μπήκαν στην αίθουσα πολλά άτομα, χωρίς κανέναν έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο υπουργός πρόσθεσε πως έχουν ξεκινήσει ήδη ενέργειες για την αναδιαρρύθμιση του χώρου, μετά τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων των Τεμπών και συνηγόρων για αχρείαστες γυψοσανίδες που «έτρωγαν» την αίθουσα.

«Ο χώρος είναι απολύτως κατάλληλος, θα αποδειχθεί στη συνέχεια. Το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στην αίθουσα. Είναι η μεγαλύτερη που υπάρχει στην Ελλάδα. Σε μικρότερη αίθουσα έγιναν δίκες μεγαλύτερες από αυτήν, όπως η δίκη για το ΜΑΤΙ που είχε 104 θύματα», σχολίασε.

«Το πρόβλημα δεν είναι το μέγεθος της αίθουσας. Ο χώρος μπορεί να αντιμετωπίσει τις ανάγκες αυτής της δίκης με βάση την εμπειρία της μεγαλύτερης αίθουσας που υπήρχε στη χώρα. Το πραγματικό πρόβλημα ήταν ότι αυτή η δίκη δεν ξεκίνησε όπως έπρεπε να γίνει. Στα καθίσματα έπρεπε να καθίσουν όλοι οι δικηγόροι, οι δημοσιογράφοι. Από τους κατηγορούμενους εμφανίστηκαν μόνο οι 3. Στην αίθουσα μπήκε κόσμος χωρίς κανέναν έλεγχο. Την 1η Απριλίου θα μπουν μόνο αυτοί που ορίζει ο νόμος, δηλαδή οι δικηγόροι, οι συγγενείς – διάδικοι. Η αστυνομία θα κάνει την ταυτοποίηση», συμπλήρωσε.

Ο κ. Φλωρίδης εξήγησε πως οι αστυνομικοί θα κάνουν ελέγχους σε 2 διαφορετικά σημεία της αίθουσας ώστε να μπουν μόνο οι απολύτως απαραίτητοι.

Όσον αφορά την Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στις μηνύσεις που έχουν γίνει κατά του ανακριτή, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει η ολοκλήρωσης της ανάκρισης.

Τόνισε δε, πως σκοπός της ήταν να καθυστερήσει η έναρξη της δίκης ώστε να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευσης της τραγωδίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού θέλει αυτή η δίκη να ξεκινήσει. Αυτή είναι και η επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των συγγενών. Υπάρχει μία μειοψηφία και στο επίπεδο των πολιτικών που είναι και συνήγοροι, που δεν επιθυμούν η δίκη να γίνει με τίποτα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου ηγείται αυτής της μερίδας. Δεν συμβαίνει πρώτη φορά αυτό. Στα 2.5 χρόνια που διήρκησε η ανάκριση, είχαμε συνεχείς μηνύσεις κατά του ανακριτή. Η τελευταία απόπειρα που έγινε για να μην κλείσει η ανάκριση και να μην ξεκινήσει η δίκη ήταν τότε με την απεργία πείνας στο Σύνταγμα.

Ο στόχος ήταν η ανάκριση να αρχίσει ξανά με το αίτημα της εκταφής με αποτέλεσμα να μην αρχίσει η δίκη και να συνεχιστεί η πολιτική εκμετάλλευση της τραγωδίας και να εξαγριωθεί η κοινωνία», ανέφερε.