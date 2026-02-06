Φάμελλος: «Η ακρίβεια καλπάζει με ευθύνη της κυβέρνησης»

Ο κ. Μητσοτάκης αρνείται τις προοδευτικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την καταπολέμηση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας, «διότι δεν υπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών, αλλά μόνο των ολιγοπωλίων» τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος, μετά τις συναντήσεις που είχε με το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝΚΑ), την Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ) και την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ), προσθέτοντας ότι «η ακρίβεια καλπάζει και αυτό δημιουργεί πρόβλημα επιβίωσης και αξιοπρέπειας για την πλειοψηφία των πολιτών, ενώ οι καταναλωτές είναι απροστάτευτοι».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επανέλαβε ότι, μεταξύ άλλων, απαιτείται αναστολή του ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά προϊόντα, μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο χαμηλότερο επίπεδο της ΕΕ, αυστηρός έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς, παρέμβαση της Πολιτείας στην ενέργεια και στις τράπεζες, παρατηρητήριο τιμών ώστε να μην πολλαπλασιάζεται η τιμή από το χωράφι στο ράφι, νομοθέτηση του μέτρου των 120 δόσεων και ενίσχυση των καταναλωτικών οργανώσεων.

Στις συναντήσεις, ο Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει πρόταση νόμου κατά της ακρίβειας την οποία δεν έχει δεχτεί η κυβέρνηση, καθώς και Επίκαιρες Ερωτήσεις προς τον πρωθυπουργό, στις οποίες δεν ήρθε να απαντήσει.

Επίσης, τόνισε την ανάγκη να υιοθετηθούν άμεσα οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, διότι η κοινωνία βρίσκεται σε οριακό σημείο. Ενώ η χώρα μας βρίσκεται στην 3η θέση στον πληθωρισμό με αγοραστική δύναμη 30% κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, 6 στα 10 νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημά τους να τελειώνει πριν βγει ο μήνας σύμφωνα με την έρευνα του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ, εύρημα που αποτελεί ιστορικό αρνητικό ρεκόρ, ενώ για όσους δεν επαρκεί ο μισθός, τα χρήματα καλύπτουν μόλις 18 ημέρες του μήνα.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέδειξε το γεγονός πως η έκρηξη του πληθωρισμού ισοπεδώνει ουσιαστικά το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών και πως οι πολίτες στην πλειονότητά τους αναγκάζονται να κόψουν βασικές τους ανάγκες.

Εξάλλου, έθεσε το θέμα του υπέρογκου κόστους στέγασης, αφού η χώρα μας έχει τη χειρότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη μέση δαπάνη στέγασης να ξεπερνά το 1/3 του διαθέσιμου εισοδήματος, ενώ ένας στους επτά φοβούνται ότι θα χάσουν το σπίτι τους για χρέη στο Δημόσιο και στις τράπεζες.

Στη δήλωσή του ξεκαθαρίζει ότι η ακρίβεια δεν είναι φυσικό ή ευρωπαϊκό φαινόμενο, αλλά «πολιτική επιλογή της κυβέρνησης». Και πως «επέλεξε την μεταφορά του ελέγχου σε Ανεξάρτητη Αρχή για να μετακυλίσει την ευθύνη».

Από την μεριά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος, Απόστολος Ραυτόπουλος, περιέγραψε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, την αλγεινή κατάσταση που επικρατεί στην αγορά. Αναφέρθηκε στα μεγάλα κενά που υπάρχουν στους ελεγκτικούς μηχανισμούς με ευθύνη της κυβέρνησης, γεγονός που αφήνει τους καταναλωτές έρμαια στην αισχροκέρδεια των ολιγοπωλίων και των καρτέλ. Παράλληλα, εξήγησε ότι οι μεσάζοντες αυξάνουν συνεχώς τα έσοδά τους, με τις απανωτές υπερκοστολογήσεις, ενώ έκρουσε το καμπανάκι του κινδύνου ενόψει Τσικνοπέμπτης, Καθαράς Δευτέρας, 25ης Μαρτίου και Πάσχα, λέγοντας ότι ήδη καταγράφονται αυξήσεις στα τρόφιμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, εξήγησε ότι η ακρίβεια που μαστίζει την ελληνική αγορά είναι «θέμα πολιτικής βούλησης και πολιτικών επιλογών». Έκανε επίσης λόγο για «έλλειμα ελεγκτικών μηχανισμών στην αγορά» και συμφώνησε πως η κυβέρνηση δημιούργησε μια Ανεξάρτητη Αρχή για να βγάλει από πάνω της την ευθύνη για τον έλεγχο της αγοράς.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με φόντο τον βραχνά της ακρίβειας άσκησε και ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών, Γιώργος Λεχουρίτης. Όπως σημειώνεται, τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει την ακρίβεια, καθώς οι συνεχόμενες ανατιμήσεις συνεπάγονται όλο και περισσότερα χρήματα στα κρατικά ταμεία δια της ανηλεούς φορολόγησης των καταναλωτών. Μίλησε για τις τεράστιες διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στις τιμές των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι και στηλίτευσε τη στάση των τραπεζών και των funds, λέγοντας χαρακτηριστικά πως παίρνουν τα σπίτια του κόσμου, αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα για τα υπέρογκα χρέη της ΝΔ.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν ο πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος Απόστολος Ραυτόπουλος, η πρόεδρος της ΕΚΠΟΙΖΩ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, το μέλος του ΔΣ της ΕΚΠΟΙΖΩ Πάνος Σγούρας, ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Καταναλωτών Γιώργος Λεχουρίτης, ο βουλευτής Ηρακλείου και τομεάρχης Οικονομικών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χάρης Μαμουλάκης, ο συντονιστής του τμήματος Οικονομικής Πολιτικής Γιώργος Θωμόπουλος και το μέλος της ΚΕ Ιωάννα Λιούτα.