Φάμελλος: Υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά- πρέπει να διερευνηθεί το περιστατικό της Χίου και να δοθούν απαντήσεις

Στο περιστατικό της Χίου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στη Βουλή για το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αρμόδιο υπουργό Θάνο Πλεύρη και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Χρειάζονται απαντήσεις γιατί υπάρχουν σοβαρά ερωτηματικά. Πρέπει να διερευνηθεί. Τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ένα πολύ βίαιο περιστατικό σύγκρουσης. Είναι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν και δεν είναι κατώτερες από τις άλλες ζωές» τόνισε.

Γενικεύοντας ρώτησε: «Τι έχετε κάνει για να μην έχουν χώρο δράσης οι διακινητές; Ο κ. Πλεύρης απευθυνόμενος σε ένα ακροδεξιό κοινό παρουσιάζει ένα αφήγημα για να δικαιολογήσει τους θανάτους ενώ ακόμη είναι σε εξέλιξη η προανάκριση».

Διευκρίνισε ότι δεν αναφέρεται στους λιμενικούς υπαλλήλους αλλά στην πολιτική ηγεσία που δίνει τις εντολές και γι’ αυτό ζητά να έλθει στη Βουλή και ο υπουργός Βασίλης Κικίλιας. Σημείωσε ότι δεν εμπιστεύεται την κυβέρνηση και έφερε σαν παράδειγμα ότι πρόσφατα ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τάχθηκε δημοσίων υπέρ των push backs.

Επιτέθηκε στον Θάνο Πλεύρη θυμίζοντάς του ότι το 2011 είχε δηλώσει δημόσια ότι «η φύλαξη των συνόρων δεν μπορεί να γίνει αν δεν υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες και νεκροί» και προσέθεσε: «Και το ίδιο αφήσατε να εννοηθεί και σήμερα. Οι γεμάτες μίσος αναφορές σας προσβάλλουν την πατρίδα μας».

Καταλόγισε στον Θάνο Πλεύρη «υποκρισία και τραμπισμό». «Έχουμε ένα υπουργό Μετανάστευσης άξιο εκπρόσωπο του τραμπισμού. Η κυβέρνηση επιλέγει να χαϊδέψει ακροδεξιά αυτιά. Ο κ. Μητσοτάκης βρήκε τον δικό του Μποβίνο, τον άνθρωπο να κάνει την δουλειά. Επέλεξε έναν ακροδεξιό που απείλησε πρόσφατα ότι θα μειώσει το φαγητό στους μετανάστες. Και ο οποίος τόλμησε να εισάγει στο νομοσχέδιο τον όρο “λαθρομετανάστες”. Η πολιτική της κυβέρνησης εξαντλείται σε μία ρητορική απειλής προς τους μετανάστες. Ο κ. Μητσοτάκης δέχθηκε να γίνει η χώρα φυλακή ψυχών».

Ανέφερε ότι η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι πως «χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο για τη διαχείριση του μεταναστευτικού με έλεγχο των ανθρώπων που δικαιούνται άδεια παραμονής» και προσέθεσε:

«Εμείς δεν διαφωνούμε με τον έλεγχο, αντίθετα θέλουμε ένα κράτος που να ασκεί έλεγχο αλλά και ένα κράτος που να προσφέρει την προβλεπόμενη φροντίδα. Η οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης είναι ευθύνη της Πολιτείας. Με τις διατάξεις της κυβέρνησης χιλιάδες άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν την άδεια εργασίας και οδηγούνται στο περιθώριο. Δίνετε σε εργολάβους εργασίας τη δυνατότητα για ένα νόμιμο εμπόριο ανθρώπων. Στοχοποιείτε τις ΜΚΟ και καταργείτε την διάταξη τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα να έχουν άδεια παραμονής μετά από 3 χρόνια στην χώρα με εκπαίδευση. Η τροπολογία της Κρήτης, τι λέει; Ότι η πολιτική της κυβέρνησης απέτυχε και έρχεται τώρα να νομοθετήσει δομές, σε βάρος της Κρήτης και της χώρας».

Συνεχίζοντας την επίθεση στην κυβέρνηση πέρασε στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης λέγοντας: «Προσπαθεί να ανοίξει το θέμα της συναίνεσης ο κ. Μητσοτάκης. Μπορεί όμως να υπάρξει συναίνεση όταν δεν προστατεύονται οι ανθρώπινες ζωές; Χρησιμοποιεί τη συνταγματική συζήτηση για να προβάλλει ένα εκσυγχρονιστικό προσωπείο με τον ακροδεξιό τραμπικό Πλεύρη στο Υπουργείο Μετανάστευσης. Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να κρύψει έτσι ότι υπάρχει ακρίβεια, σκάνδαλα, μπορεί να κρύψει την τεράστια απόσταση από την Ευρώπη; Με τις συναινέσεις επέλεξε να προσβάλλει τη συζήτηση για την αναθεώρηση. Ο κ. Μητσοτάκης ζητά να απολύονται οι δημόσιοι υπάλληλοι για να μπορεί να τοποθετεί τα ρουσφέτια και να ιδιωτικοποιεί τις δημόσιες υπηρεσίες. Επιδιώκει να συνταγματοποιήσει τη λιτότητα και τα ιδιωτικά κολλέγια. Μπορεί να μιλά για αναθεώρηση του Συντάγματος και για συναίνεση όταν ο ίδιος βαρύνεται με βάναυσες παραβιάσεις;».

Τον μείζον δεν είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος αλλά η παραβίαση του γράμματος και του πνεύματος του Συντάγματος του από την κυβέρνηση, είπε ο κ. Φάμελλος και θύμισε: «Τις υποκλοπές, το άρθρο για τη συγκρότηση των προανακριτικών επιτροπών, το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Τον μονοκομματικό Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σας έχουμε μάθει καλά, μην περιμένετε να σας δώσουμε οποιοδήποτε περιθώριο. Η κυβέρνησή σας σηματοδοτεί απαξίωση των θεσμών, συγκάλυψη, πλιάτσικο, διαπλοκή, διαφθορά».

Συνεχίζοντας είπε ότι «είναι ανάγκη να αλλάξει η κυβέρνηση που καταπατά το Σύνταγμα. Μόνο μία δημοκρατική κυβέρνηση μπορεί να αποκαταστήσει τον σεβασμό στη δημοκρατική νομιμότητα και στο Σύνταγμα». Εμείς έχουμε καταθέσει προτάσεις για δημόσιο διάλογο».

Κατηγορηματικά απέρριψε την προσπάθεια εκμαίευσης συναίνεσης από τη κυβέρνηση και το περιεχόμενο των προτάσεων της σημειώνοντας ότι η συζήτηση για την αναθεώρηση μπορεί να γίνει πεδίο προσέγγισης των προοδευτικών κομμάτων.