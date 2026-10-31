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Κέρκυρα: 28χρονος δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο ενώ οδηγούσε μηχανή – Σοβαρός τραυματισμός στο μάτι

Το περιστατικό σημειώθηκε στους Βαρυπατάδες – Οι αστυνομικοί εξετάζουν το ενδεχόμενο κυνηγετικού ατυχήματος, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Κέρκυρα: 28χρονος δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο ενώ οδηγούσε μηχανή – Σοβαρός τραυματισμός στο μάτι
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Σοβαρά τραυματίστηκε στο μάτι ένας 28χρονος οδηγός δικύκλου στην Κέρκυρα, όταν δέχθηκε σκάγια στο πρόσωπο, πιθανότατα από κυνηγετικό όπλο, ενώ κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του σε ορεινή περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (30/10), στην περιοχή των Βαρυπατάδων, με τις αστυνομικές Αρχές να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε ο νεαρός.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 28χρονος βρισκόταν εν κινήσει όταν δέχθηκε τα σκάγια στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο μάτι.

Κέρκυρα: Στο νοσοκομείο ο 28χρονος – Αναμένεται ιατροδικαστική εξέταση

Αμέσως μετά το περιστατικό ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με ασθενοφόρο να φτάνει στην περιοχή και να παραλαμβάνει τον τραυματία.

Ο 28χρονος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας, όπου του παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ιατροδικαστική εξέταση, προκειμένου να διαπιστωθούν η φύση και η έκταση των τραυμάτων του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο κυνηγετικού ατυχήματος

Οι αστυνομικές Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με την εκδοχή του κυνηγετικού ατυχήματος να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών.

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Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό χρησιμοποιείται για κυνηγετική δραστηριότητα, ενώ η κυνηγετική περίοδος βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί επιχειρούν να εξακριβώσουν από πού προήλθαν τα σκάγια που τραυμάτισαν τον 28χρονο και να εντοπίσουν το πρόσωπο που ενδέχεται να ευθύνεται για το περιστατικό.

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Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν πρόκειται πράγματι για ατύχημα κατά τη διάρκεια κυνηγιού ή εάν συντρέχουν άλλες συνθήκες.

Σχηματίστηκε δικογραφία – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

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Οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνεχίζονται, με στόχο τη διαλεύκανση των συνθηκών του τραυματισμού και τον εντοπισμό του υπευθύνου.

Κρίσιμα για την εξέλιξη της έρευνας αναμένεται να είναι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, καθώς και τα στοιχεία που θα συγκεντρώσουν οι αστυνομικοί από την περιοχή.

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