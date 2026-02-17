Προαναγγελία μηνύσεων από Κωνσταντοπούλου: «Γεωργιάδης, Κουσουλός, Πολύζος θα λογοδοτήσουν για εγκληματική οργάνωση»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, άφησε αιχμές κατά την κυβέρνησης και του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, δηλώνοντας ότι «αυτές οι πολύ σκοτεινές μέρες που ζούμε θα τελειώσουν σύντομα» και καλώντας «να ανασάνει η χώρα από παρακράτος μέσα στο κράτος».

Έπειτα η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «ενοχλεί» η κοινοβουλευτική της ομάδα, καθώς είναι «η πιο δυναμική, παρεμβατική, καθαρή Κοινοβουλευτική Ομάδα, που δεν δέχεται να βουλώσει το στόμα της και που υπερασπίζεται δικαιώματα και εργαζόμενους», ενώ κατήγγειλε ότι «προσπαθούν να την πλήξουν με βρώμικους τρόπους».

Η τραγωδία στο εργοστάσιο «Βιολάντα» και οι δημόσιες αναφορές γύρω από την επιχείρηση ήταν η αφορμή για την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου. Για «εργοδότες που αφήνουν τους εργαζόμενους απροστάτευτους» έκανε λόγο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, και μίλησε για μια εικόνα «ενθουσιώδους υποδοχής» εργοδότη από «σκηνοθετημένη παρουσία εργαζόμενων». Έπειτα αναφέρθηκε σε μία «κακοστημένη σκηνοθεσία των έξαλλων χειροκροτημάτων στον υπόλογο εργοδότη που τον εγκωμίαζε ο Άδωνις Γεωργιάδης», σημειώνοντας πως «είναι κάτι που με τάραξε βαθιά, όπως τα έξαλλα χειροκροτήματα στον Καραμανλή». Υποστήριξε ακόμη ότι κατήγγειλε «την κυβερνητική απόπειρα εγκωμιασμού της επιχείρησης Βιολάντα με προεξάρχοντα τον Γεωργιάδη» και «διαπιστευτήρια και εγγυήσεις καλής λειτουργίας έδωσε».

Έπειτα η κ. Κωνσταντοπούλου συνδύασε την κριτική της με καταγγελίες περί διαφάνειας, λέγοντας ότι «η ΝΔ χρωστάει 500 εκατομμύρια» λέγοντας ότι η Πλεύση Ελευθερίας έχει «ενοχλήσει σε σημείο να διατυπώνονται ευθείες απειλές και έμπρακτες επιθέσεις κατά της ύπαρξής μας». Επίσης είπε ότι έχει δεχθεί απειλές από τον κ. Ξυλούρη, ότι «έχω δεχθεί βομβίδα κρότου λάμψης στα πόδια μου στην κινητοποίηση των εποχικών πυροσβεστών» και ότι έχει δεχθεί «απειλές από Γεωργιάδη ότι θα στείλουν ειδικές δυνάμεις για να γλυτώσουν από εμένα».

Με νέα επίθεση κατά του υπουργού Υγείας πραγματοποίησε η κ. Κωνσταντοπούλου, όπου τον χαρακτήρισε «παρακρατικού φυράματος πρόσωπο» και υποστήριξε ότι «λειτουργεί σε συνεργασία, παρακρατικού τύπου, με εν ενεργεία αστυνομικούς στο ΑΤ Εξαρχείων». Τον αποκάλεσε «φασιστοειδή υπουργό που εργαλειοποιεί ΕΛΑΣ για αντισυνταγματικές ορέξεις του» και δήλωσε ότι έχει ζητήσει από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη «να αναλάβει τις ευθύνες του». Στην ίδια δήλωση ισχυρίστηκε ότι «ο Γεωργιάδης υποκαθιστά τον Μητσοτάκη και ορέγεται να τον αντικαταστήσει».

Δεν παρέλειψε, επίσης, να τοποθετηθεί σχετικά με τα όσα ακούγονται περί καταγγελίας εργαζόμενης του κόμματός της, αλλά και για δημοσιεύματα που –όπως ανέφερε– αναπαράγονται τις τελευταίες ημέρες. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου υποστήριξε ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, «έχει το δικό του παρακρατικό κύκλωμα μέσα στην αστυνομία και μέσα σε άλλες υπηρεσίες και με φερόμενους ως δήθεν δημοσιογράφους».

Όπως είπε, «εδώ και τρεις μέρες με την επικουρία του κυρίου Κουσουλού, ο Γεωργιάδης αναπαράγει μια φερόμενη καταγγελία φερόμενης εργαζόμενης στην επιθεώρηση εργασίας», συμπληρώνοντας ότι «επί τρεις ημέρες περιμένω υπομονετικά, κανένας δεν έχει τη φερόμενη καταγγελία». Κατά την ίδια, «έχουν διοχετεύσει στα μίντια καταγγελία που τα ίδια τα μίντια δηλώνουν πως δεν έχουν».

Συνεχίζοντας την επίθεσή της, αυτή τη φορά προς την Επιθεώρηση Εργασίας, υποστήριξε ότι «είναι υπόλογη για ελέγχους που δεν έγιναν στη Βιολάντα» και πως «φαίνεται πως δεν κάνει το καθήκον της γιατί συνεργάζεται με Γεωργιάδη για να πλήξει αντιπάλους».

Παράλληλα, τόνισε ότι «δίνω ταυτόχρονα πολλές μάχες για να αφήνω να με αποπροσανατολίζουν», ενώ έκανε λόγο για «εντεταλμένες προσπάθειες εκβίασης». Μάλιστα, απέδωσε ευθέως ευθύνες, κατονομάζοντας ως «υπαίτιους της προσπάθειας εκβίασης» τους «Γεωργιάδη, Κουσουλό και Πολύζο».

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου προανήγγειλε «νομικές ενέργειες κατά των συκοφαντών και όσων αναπαράγουν συκοφαντίες», τονίζοντας ότι «επισήμως ούτε ανεπισήμως δεν έχουμε ενημερωθεί για καμία καταγγελία εργαζόμενου» και ότι «δεν έχει κινηθεί καμία υπηρεσία της επιθεώρησης εργασίας». Υποστήριξε ακόμη ότι «θα ζητήσουμε ευθύνες για τη σπέκουλα που γίνεται αυτές τις ημέρες», ενώ ανέφερε ότι «από τη χρήση του ονόματος της κυρίας Άννας Καρακιτσού φαίνεται πως επιχειρείται να λοιδορηθεί η δράση μας και να πληγεί η Τζώρτζια Κεφαλά».

Στην ίδια τοποθέτηση αναφέρθηκε ονομαστικά στην Άννα Καρακιτσού, «γνωστή και ως Άννα Μελίτη», λέγοντας ότι «εδώ και περισσότερο από ένα έτος δεν έχει εργαστεί στην Πλεύση Ελευθερίας» και ότι «είναι ψευδές πως εργάζεται σε εμάς και δεν πληρώνεται». Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη «κάνει καριέρα σε live συναυλίες», ότι «διαμένει στην Πάρο κατά καιρούς και κάνει και άλλες δουλειές» και ότι «το τελευταίο μήνυμα της είναι εγκωμιαστικό προς εμένα», χαρακτηρίζοντας την υπόθεση «χυδαίο κατασκεύασμα». Μίλησε για «τερατώδη ψέματα» και προειδοποίησε «τους όψιμους ανασκαφείς των μαρτυριών», αναφέροντας ότι σε άλλη καταγγελία το 2018 «ο καταγγέλλων κατέληξε να υπογράφει δήλωση με την οποία ανακάλεσε».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της, η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ξεκαθάρισε ότι «δεν υπαναχωρώ στις συκοφαντίες, στις λάσπες και τους εκβιασμούς», ενώ χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους «επαγγελματίες οργανωμένου εγκλήματος».

Παράλληλα, προανήγγειλε ότι θα ασκήσει «κατά Γεωργιάδη, Κουσουλού, Πολύζου όλα τα νόμιμα μέσα και για εγκληματική οργάνωση και για κατ’ επάγγελμα εκβίαση», καταλήγοντας με τη φράση «ύαινες λυσσομανούν να καταπνίξουν το αίτημα για δικαιοσύνη» και υποστηρίζοντας ότι «θα οδηγηθούν στη φυλακή».