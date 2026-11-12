Τίνα Μεσσαροπούλου για χωρισμό Ανδρομάχης – Λιβάνη: “Δεν υπήρχε το δέσιμο, η σχέση τους μετρούσε πολύ λίγα χρόνια”

Η Τίνα Μεσσαροπούλου το πρωί της Πέμπτης (12/11) σχολίασε τις εξελίξεις γύρω από τον χωρισμό της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη, με αφορμή τις πρόσφατες τοποθετήσεις των δύο τραγουδιστών για το τέλος του γάμου τους. Μέσα από την εκπομπή «Happy Day», η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στη δύσκολη περίοδο που, όπως εκτιμά, βίωσαν και οι δύο πλευρές, αλλά και στην ύπαρξη του μικρού παιδιού τους, ξεκαθαρίζοντας πως δεν προτίθεται να κρίνει τις αποφάσεις τους. Παράλληλα, εξέφρασε τη λύπη της για το γεγονός ότι ένα τόσο μικρό παιδί θα μεγαλώσει με τους γονείς του χωριστά.

“Κάποιοι, δεν ξέρω αν ισχύει, το συνέδεσαν και με κυκλοφορία νέου τραγουδιού. Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι ένας άνθρωπος μπαίνει στη διαδικασία να μιλήσει για τα προσωπικά του. Νομίζω ο Γιώργος Λιβάνης κυκλοφορεί καινούργιο τραγούδι”, ανέφερε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

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“Δεν θέλω να πάρω καμία θέση για το τι έχει συμβεί μεταξύ τους. Εγώ καταλαβαίνω ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για τους δύο ανθρώπους. Θα επαναλάβω μόνο ότι στενοχωριέμαι που ένα παιδί ενός έτους… Το παιδί δεν μπορεί να έχει καταλάβει σε αυτή την ηλικία. Εννοείται δεν θα δει τους δύο γονείς μαζί. Φαντάζομαι όμως ότι ήταν πάνω από τις δυνάμεις και των δύο. Αν η Ανδρομάχη περιγράφει με τέτοιο τρόπο το τι πέρασε, φαντάζομαι και η άλλη πλευρά δεν θα είναι το ίδιο. Δεν θα είναι εύκολα”, σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου.