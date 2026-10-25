Βόλος: 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού έχασε δάχτυλο από έκρηξη βεγγαλικού

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (25/10) στον Βόλο, όταν 18χρονος οπαδός του Παναθηναϊκού τραυματίστηκε από έκρηξη βεγγαλικού, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό σε ένα από τα δάχτυλα του χεριού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του τοπικού μέσου gegonota.news, το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια πορείας οπαδών του Παναθηναϊκού προς το Πανθεσσαλικό Στάδιο, όπου είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 η αναμέτρηση με τον Βόλο, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Super League.

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Πώς σημειώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός

Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού κινούνταν επί της οδού Αναπαύσεως, κατευθυνόμενοι προς το γήπεδο, όταν άναψαν βεγγαλικά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα από τα βεγγαλικά εξερράγη στο χέρι του 18χρονου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό και ακρωτηριασμό ενός δαχτύλου.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του ή για το εάν θα χρειαστεί περαιτέρω χειρουργική αντιμετώπιση.

Χιλιάδες οπαδοί του Παναθηναϊκού στον Βόλο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης ανάμεσα στον Βόλο και τον Παναθηναϊκό.

Χιλιάδες φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έχουν ταξιδέψει στη Μαγνησία για να παρακολουθήσουν τον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

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Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός είχε εκδώσει οδηγίες για την ασφαλή προσέλευση των φιλάθλων, επισημαίνοντας ότι απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φωτοβολίδων, καπνογόνων και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων.

Το ατύχημα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους σοβαρούς κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση πυροτεχνικών αντικειμένων σε συγκεντρώσεις φιλάθλων.