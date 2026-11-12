Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo – Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα από τον ασύρματο χωρίς αναφορά σε αδειοδότηση

To γαλλικό ερευνητικό σκάφος Abeille Marengo πλέει, πλέον, σε διεθνή ύδατα νοτιοανατολικά της Καρπάθου, σε περιοχή που έχει δεσμευθεί από ελληνική NAVTEX για εργασίες αναφορικά με το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος Great Sea Interconnector (GSI).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα δια ασυρμάτου χωρίς αναφορά σε αδειοδότηση. Οι Ένοπλες Δυνάμεις επιτηρούν με κάθε επιφυλακή την τουρκική παρουσία μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας για την νομιμότητα των ερευνών του γαλλικού πλοίου.

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Συγκεκριμένα, μόλις το γαλλικό ερευνητικό πλοίο εισήλθε στα διεθνή ύδατα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, τουρκική φρεγάτα που πλέει σε απόσταση από το «Abeille Marengo», ανέγνωσε δια ασυρμάτου κείμενο με το οποίο δήλωνε ότι το πλοίο «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, η κατάσταση παραμένει ήρεμη και η ελληνική πλευρά κινείται με βάση την αρχή της αναλογικότητας, διατηρώντας ναυτική παρουσία αντίστοιχη με την τουρκική. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η τήρηση των προβλέψεων της ισχύουσας ελληνικής ναυτικής οδηγίας, τόσο ως προς την ασφαλή διεξαγωγή των ερευνών όσο και ως προς τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας από το ερευνητικό σκάφος.

Όσον αφορά την παρουσία και τις κινήσεις των ελληνικών πολεμικών πλοίων, οι λεπτομέρειες του επιχειρησιακού σχεδιασμού δεν ανακοινώνονται, ούτε μπορούν να δημοσιοποιηθούν. Ωστόσο, από τις πληροφορίες που μεταφέρουν στρατιωτικές πηγές προκύπτει ότι το Πολεμικό Ναυτικό βρίσκεται στην περιοχή, πραγματοποιώντας επίδειξη σημαίας εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

Το Abeille Marengo δεν έχει ακόμη εξέλθει από τα ελληνικά χωρικά ύδατα, ενώ εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή βρίσκεται και τουρκική μονάδα επιφανείας, η οποία παρακολουθεί την πορεία του ερευνητικού σκάφους.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το Abeille Marengo κινείται βάσει των συντεταγμένων που είχαν κατατεθεί και εγκριθεί από την ελληνική πλευρά, στο πλαίσιο της σχετικής ναυτικής οδηγίας που εξέδωσε η Αθήνα. Αντίστοιχη ναυτική οδηγία είχε εκδοθεί και από τη Λευκωσία, με το ερευνητικό να ακολουθεί την πορεία που προβλέπεται από τα συγκεκριμένα στίγματα.