Έρχεται επίδομα για αστυνομικούς που είναι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους στα γήπεδα

Επίδομα αστυνομικών που είναι επιφορτισμένοι με τους ελέγχους στα γήπεδα σχεδιάζει να δώσει η κυβέρνηση, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ΣΚΑΙ».

Όπως είπε ο κ. Οικονόμου, βρίσκεται σε διάλογο τόσο με τους εκπροσώπους των αστυνομικών, όσο και με το οικονομικό επιτελείο για το επίδομα αστυνομικών: «Οι αστυνομικοί ανάμεσα στους υπόλοιπους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς θα επωφεληθούν από τις αυξήσεις που θα έχουμε από 1/1/2024. Ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια δημοσιονομικών αναγκών της χώρας, θα γίνει. Αυτό που είναι ώριμο και που μπορώ να το πω, είναι ότι βρισκόμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών για να υπάρχει ένα επίδομα για τους αστυνομικούς που είναι στο πεδίο, για τους αστυνομικούς ελέγχους στα γήπεδα. Είναι κάτι το οποίο είναι δίκαιο, επιβαρύνονται με μία υπηρεσία η οποία είναι πολύ σημαντική, αποτελεί μία κανονικότητα για τους ανθρώπους που είναι στα ΜΑΤ, σε άλλες υπηρεσίες των μέτρων. Είμαστε σε πολύ ώριμες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών να υπάρξει μία επιπλέον αμοιβή για αυτή την υπηρεσία», τόνισε ο υπουργός.

Αναφορικά με τις κάμερες που θα τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε πως από τη Δευτέρα ο διαγωνισμός θα βγει σε δημόσια διαβούλευση. Όπως είπε, οι κάμερες εξασφαλίζουν και τον αστυνομικό και τον πολίτη, είναι μία απαραίτητη υπηρεσία. Κάμερες θα φέρουν πάνω από 2.500 -3.000 αστυνομικοί που θα είναι στο πεδίο και στα περιπολικά.

Για τις σταθερές κάμερες που θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία, ο κ. Οικονόμου επισήμανε: «Οι υπόλοιπες κάμερες, είναι σε εξέλιξη μία ομάδα εργασίας η οποία επεξεργάζεται προδιαγραφές, σημεία και παραβάσεις που θέλουμε να βλέπουμε. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε όλα τα επίμαχα σημεία που πρέπει θα εγκατασταθούν, αξιοποιώντας και την εμπειρία ξένων πρωτευουσών, έχουμε για παράδειγμα μία μεγάλη κουβέντα με τους Βρετανούς που έχουν την καλύτερη διαχείριση σε αυτό το πεδίο, για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση».

