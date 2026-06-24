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Τέλος το Buongiorno από το MEGA – Αποδεσμεύονται οι συνεργάτες

Η εκπομπή ρίχνει οριστική αυλαία την Παρασκευή

Τέλος το Buongiorno από το MEGA – Αποδεσμεύονται οι συνεργάτες
DEBATER NEWSROOM

Οριστικό τέλος εποχής για την πρωινή ψυχαγωγική εκπομπή του Mega, «Buongiorno», η οποία ρίχνει οριστικά αυλαία την προσεχή Παρασκευή, έπειτα από δύο χρόνια συνεχούς παρουσίας στον τηλεοπτικό αέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στο tvinsider.gr, η διοίκηση του τηλεοπτικού σταθμού έλαβε την απόφαση να μην ανανεώσει το «πράσινο φως» για τρίτη τηλεοπτική σεζόν, ολοκληρώνοντας έτσι τον κύκλο του συγκεκριμένου προγράμματος.

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Η σχετική απόφαση γνωστοποιήθηκε επίσημα στη Φαίη Σκορδά το απόγευμα της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης της παρουσιάστριας με υψηλόβαθμα στελέχη του Mega.

Αμέσως μετά, η διοίκηση του σταθμού προχώρησε σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη και τους συντελεστές της εκπομπής, προκειμένου να τους ενημερώσει για τη λήξη της συνεργασίας και το οριστικό φινάλε του μαγκαζίνο.

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