Ελένη Καραγεωργοπούλου: H επιστολή ανεξαρτητοποίησης από την Πλεύση Ελευθερίας διαβάστηκε στην Βουλή

Η Ελένη Καραγεωργοπούλου αποφάσισε να αποχωρήσει από την ΚΟ της Πλεύσης Ελευθερίας επικαλούμενη διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης.

Η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής γνωστοποίησε την απόφαση της με επιστολή που σήμερα έφτασε επίσημα στην Βουλή Στην επιστολή της η κυρία Καραγεωργοπούλου επικαλείται πολιτικές διαφωνίες και διαφοροποιήσεις με την ηγεσία του κόμματος.

Το παραπάνω προκαλεί εντύπωση καθώς εκείνη και ο κ. Καζαμίας υπήρξαν οι πιο στενοί συνεργάτες της Ζωής Κωνσταντοπούλου στον κομματικό σχηματισμό.

“Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης, οι οποίες, με σεβασμό στον θεσμικό ρόλο της ηγεσίας, οδήγησαν στην παρούσα επιλογή μου”, είπε μεταξύ άλλων η βουλευτής.

Η επιστολή

Η κ. Καραγεωργοπούλου λέει χαρακτηριστικά: «Η απόφασή μου να συνεχίσω ως ανεξάρτητη βουλευτής είναι αποτέλεσμα μιας διαφορετικής πολιτικής στάθμισης ως προς τον τρόπο άσκησης του κοινοβουλευτικού ρόλου και την ανάγκη ενίσχυσης του ουσιαστικού κοινοβουλευτικού ελέγχου».

«Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής μου πορείας διαμορφώθηκαν πολιτικές διαφοροποιήσεις σε ζητήματα κατεύθυνσης και λειτουργίας, οι οποίες με οδήγησαν στη συγκεκριμένη θεσμική επιλογή. Η επιλογή αυτή δεν συνιστά πράξη αντιπαράθεσης, αλλά πολιτική διαφοροποίηση ως προς την κοινοβουλευτική κατεύθυνση και τον τρόπο άσκησης του ρόλου μου. Παραμένω στη Βουλή για να υπηρετώ με συνέπεια τη λαϊκή εντολή, ασκώντας ενεργό και υπεύθυνη αντιπολίτευση» επισημαίνει.