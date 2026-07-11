Χρήστος Τζόλης: Το απίθανο γκολ του Έλληνα άσου σε φιλικό της Μπριζ (βίντεο)
Οι Βέλγοι γνώρισαν την ήττα με 3-1 απέναντι Φέγενορντ
Ο Χρήστος Τζόλης προετοιμάζεται να πάρει μία μεγάλη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι όμως δεν σταματάει να εντυπωσιάζει με την φανέλα της Μπριζ.
Ο Έλληνας άσος στο δυνατό φιλικό της ομάδας του με τη Φέγενορντ στο οποίο οι Βέλγοι γνώρισαν την ήττα με 3-1 πέτυχε ένα πραγματικά τρομερό γκολ. Με ένα εκπληκτικό σουτ από πλάγια θέση, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε το σκορ κόντρα στην ολλανδική ομάδα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος να κάνει το τεράστιο βήμα στην καριέρα του, όντας κοντά στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.
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