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Χρήστος Τζόλης: Το απίθανο γκολ του Έλληνα άσου σε φιλικό της Μπριζ (βίντεο)

Οι Βέλγοι γνώρισαν την ήττα με 3-1 απέναντι Φέγενορντ

Χρήστος Τζόλης: Το απίθανο γκολ του Έλληνα άσου σε φιλικό της Μπριζ (βίντεο)
EPA
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Ο Χρήστος Τζόλης προετοιμάζεται να πάρει μία μεγάλη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι όμως δεν σταματάει να εντυπωσιάζει με την φανέλα της Μπριζ.

Ο Έλληνας άσος στο δυνατό φιλικό της ομάδας του με τη Φέγενορντ στο οποίο οι Βέλγοι γνώρισαν την ήττα με 3-1 πέτυχε ένα πραγματικά τρομερό γκολ. Με ένα εκπληκτικό σουτ από πλάγια θέση, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε το σκορ κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

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Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος να κάνει το τεράστιο βήμα στην καριέρα του, όντας κοντά στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.

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