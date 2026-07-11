Χρήστος Τζόλης: Το απίθανο γκολ του Έλληνα άσου σε φιλικό της Μπριζ (βίντεο)

Ο Χρήστος Τζόλης προετοιμάζεται να πάρει μία μεγάλη μεταγραφή αυτό το καλοκαίρι όμως δεν σταματάει να εντυπωσιάζει με την φανέλα της Μπριζ.

Ο Έλληνας άσος στο δυνατό φιλικό της ομάδας του με τη Φέγενορντ στο οποίο οι Βέλγοι γνώρισαν την ήττα με 3-1 πέτυχε ένα πραγματικά τρομερό γκολ. Με ένα εκπληκτικό σουτ από πλάγια θέση, ο διεθνής Έλληνας εξτρέμ άνοιξε το σκορ κόντρα στην ολλανδική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Arsenal bound Christos Tzolis goal against Feyenoord today in a friendly game. 🇬🇷 🪄 pic.twitter.com/QPXXCQXnf0— AFC Xtra (@AFC__Xtra) July 11, 2026

Υπενθυμίζεται ότι ο Χρήστος Τζόλης είναι έτοιμος να κάνει το τεράστιο βήμα στην καριέρα του, όντας κοντά στη μεταγραφή του στην Άρσεναλ.