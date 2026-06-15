Κωνσταντοπούλου: Αρνούμαστε να νομιμοποιήσουμε τον διορισμό του Μ. Βορίδη ως προέδρου της Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος

Το μήνυμα ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν νομιμοποιεί διαδικασίες Αναθεώρησης του Συντάγματος υπό την προεδρία του Μάκη Βορίδη έστειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με παρέμβασή της κατά την έναρξη της σχετικής Επιτροπής καθώς και με δηλώσεις της στο περιστύλιο της Βουλής.

Σύμφωνα με το Γραφείο Τύπου του κόμματος η κυρία Κωνσταντοπούλου «ξεκαθάρισε ότι η Πλεύση Ελευθερίας καταγγέλλει ως βαθύτατα αντιδημοκρατική και προβληματική την επιλογή Μητσοτάκη να τοποθετήσει στην προεδρία της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος, μια από τις κορυφαίες Επιτροπές της Βουλής, τον Μ. Βορίδη, ένα πρόσωπο γνωστό για την φασιστική του δράση και τις ρατσιστικές του θέσεις, που στην Κοινοβουλευτική αυτή περίοδο θα έπρεπε να είναι υπόδικο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και που συνδέεται με όλα τα μεγάλα εγκλήματα που απασχόλησαν και απασχολούν την Βουλή σε αυτήν την περίοδο: Τέμπη-ΟΠΕΚΕΠΕ-υποκλοπές».

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Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε: «Πρόκειται για ακραία προσβολή στη δημοκρατία και στη δημοκρατική λειτουργία και θεωρούμε άκρως προβληματικό και το γεγονός ότι δέχονται να συμπροεδρεύουν συμμετέχοντας στο προεδρείο τα δύο άλλα πρώην κυβερνητικά κόμματα, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ».

Στις δηλώσεις της από το περιστύλιο της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επεσήμανε μεταξύ άλλων:

«Άλλη μία πρόκληση, άλλη μία προκλητική συμπεριφορά του κ. Μητσοτάκη προς τη Δημοκρατία και προς τους θεσμούς. Έχρισε Πρόεδρο της Επιτροπής της Βουλής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος ποιον; Τον Μάκη Βορίδη. Τον πρώην Αρχηγό της Νεολαίας και Γραμματέα της ΕΠΕΝ, του κόμματος του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Τον τύπο ο οποίος διαφημίζει όλα αυτά τα χρόνια τις αντιδημοκρατικές, ρατσιστικές και μισαλλόδοξες αντιλήψεις του. Εκείνον για τον οποίο έχει διαβιβασθεί στην τωρινή Βουλή ογκωδέστατη ποινική δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για να μην ελεγχθεί ποινικά, αφενός εκβίασε τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη από το βήμα της Βουλής, προειδοποιώντας ότι αν υπάρξει ποινικός του έλεγχος θα μιλήσει περισσότερο και αφετέρου απόλαυσε μιας πρωτοφανούς διεργασίας συγκάλυψης, της γνωστής διαδικασίας που έγινε στο τέλος Ιουλίου του 2025, όπου ολόκληρη η Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ απουσίαζε: Οι μισοί δεν ψήφισαν ποτέ και οι άλλοι μισοί έστειλαν επιστολική ψήφο με την οποία καταψήφιζαν τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής και όλα αυτά αφού είχε παραιτηθεί από υπουργός λόγω της διαβίβασης της ποινικής δικογραφίας. Πρόκειται για το πρόσωπο που έχει περιφρονήσει τους θεσμούς σε 3 υποθέσεις που απασχολούν τη σημερινή Βουλή: Την υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, την υπόθεση του εγκλήματος των υποκλοπών, όπου και ο ίδιος ως παρακολουθούμενο πρόσωπο δεν έκανε τίποτε για την εξιχνίαση του εγκλήματος και, βέβαια, την υπόθεση του εγκλήματος και σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ».