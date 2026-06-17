Ιρανικά τάνκερ βγήκαν εκτός του αποκλεισμού των ΗΠΑ – Πρώτες εξαγωγές πετρελαίου από το Ιράν μετά από 2 μήνες

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα για την υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό το του πολέμου, καταγράφονται σημάδια αποκλιμάκωσης στις ιρανικές εξαγωγές πετρελαίου.

Όπως ανέφερε αργά χθες βράδυ η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης των θαλάσσιων μεταφορών TankerTrackers, τουλάχιστον δύο πολύ μεγάλα πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια του Ιράν, τα οποία μεταφέρουν συνολικά 3,8 εκατομμύρια βαρέλια αργού, βγήκαν από την περίμετρο του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, που επιβάλλεται τους τελευταίους περίπου δυο μήνες.

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«Τουλάχιστον δύο σούπερ τάνκερ της National Iranian Tanker Company (NITC), με τα ονόματα Diona και Hero2, πέρασαν την περίμετρο του αποκλεισμού του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ μεταφέροντας συνολικά 3,8 εκατομμύρια ιρανικού αργού», ανέφερε η πηγή αυτή μέσω X, κάνοντας λόγο αργότερα περί διέλευσης τρίτου ιρανικού δεξαμενόπλοιου, με άλλο ένα εκατομμύριο βαρέλια ιρανικού αργού.

«Πρόκειται για τις πρώτες εξαγωγές αργού πετρελαίου από το Ιράν τους τελευταίους δυο μήνες», πρόσθεσε.

Την Παρασκευή η υπογραφή της συμφωνίας ΗΠΑ – Ιράν

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μόλις δύο ημέρες πριν από την αναμενόμενη υπογραφή συμφωνίας-πλαισίου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία.

Η τελετή θα φιλοξενηθεί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο του Μπούργκενστοκ, που βλέπει στη λίμνη της Λουκέρνης, ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας. Η περιοχή αυτή, στην κεντρική Ελβετία, είναι δύσκολα προσβάσιμη και επομένως μπορεί να ελεγχθεί ευκολότερα. Σημειώνεται πως το Μπούργκενστοκ προτάθηκε από τις μεσολαβήτριες χώρες, το Πακιστάν και το Κατάρ, αλλά και από τις ΗΠΑ και το Ιράν.

Η συμφωνία θεωρείται κομβική για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, προβλέπει μεταξύ άλλων τη σταδιακή άρση ενεργειακών κυρώσεων και την αποκατάσταση της ομαλής ροής πετρελαίου από την περιοχή.

Οι κινήσεις των ιρανικών δεξαμενόπλοιων ενισχύουν τις εκτιμήσεις ότι οι δύο πλευρές προχωρούν ήδη σε προκαταρκτικά βήματα εφαρμογής της συμφωνίας, την ώρα που οι αγορές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.

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Σταθεροποιείται το πετρέλαιο

Με φόντο, λοιπόν, τις εξελίξεις αυτές, το πετρέλαιο σταθεροποιείται σε χαμηλότερα επίπεδα, με το Brent να διαπραγματεύεται γύρω στα 79,4 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό WTI κοντά στα 76,5 δολάρια.

«Οι αγορές πετρελαίου υποχώρησαν λόγω των προσδοκιών ότι τα Στενά του Ορμούζ θα επαναλειτουργήσουν μετά τη συμφωνία ειρήνης, όμως οι επενδυτές απέφυγαν περαιτέρω ρευστοποιήσεις εν αναμονή περισσότερων λεπτομερειών», σχολίασε ο επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment, Χιρογιούκι Κικούκαβα.

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Οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Ιράν να πουλάει πετρέλαιο αμέσως μετά τη συμφωνία



Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψουν στο Ιράν να ξαναρχίσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, προσφέροντας στην Τεχεράνη ένα άμεσο οικονομικό κίνητρο για την αποκλιμάκωση της κρίσης, σύμφωνα με πρόσωπα που γνωρίζουν το περιεχόμενο της συμφωνίας που επικαλείται η Wall Street Journal.

Η διάταξη για απαλλαγή από τις αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου τίθεται σε ισχύ αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτή την εβδομάδα. Παράλληλα, καλύπτει και τις απαραίτητες υπηρεσίες που συνδέονται με το εμπόριο πετρελαίου, όπως τραπεζικές συναλλαγές, μεταφορές και ασφαλιστικές καλύψεις.

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Το Ιράν θα μπορεί να ξεκινήσει άμεσα τις πωλήσεις πετρελαίου και καυσίμων μόλις υπογραφεί η συμφωνία αυτή την εβδομάδα, επιβεβαίωσε και ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Τεχεράνη θα μπορεί να εξάγει πετρέλαιο μόνο εφόσον τηρεί όλους τους όρους της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της μη παρεμπόδισης της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ και της δέσμευσης να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο.