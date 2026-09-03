Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ;
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Θα φανούν πραγματικά στην τσέπη των καταναλωτών οι μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΝΝΕΔ: «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα»

«Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα»

ΟΝΝΕΔ: «Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

«Τσάμπα το Rebranding: Μια ταινία μικρού μήκους για τον Αλέξη Τσίπρα», είναι ο τίτλος του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η ΟΝΝΕΔ.

Όπως αναφέρουν στελέχη της, «η ΟΝΝΕΔ επιστρατεύει το χιούμορ και τη μορφή μιας ταινίας μικρού μήκους για να σχολιάσει την επιστροφή του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο και το νέο του εγχείρημα».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόνο που», όπως τονίζουν, «το πολυδιαφημισμένο rebranding φαίνεται να αφορά περισσότερο στην εικόνα παρά την πολιτική ουσία. Κι αυτό γιατί η χθεσινή παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του νέου κόμματος θύμισε το 2015, με τις ίδιες υποσχέσεις που είχαν τότε δοθεί και έμειναν ανεκπλήρωτες».

«Με άλλα λόγια, μπορεί να άλλαξε το περιτύλιγμα, τα βίντεο και η επικοινωνιακή προσέγγιση, όμως, το πολιτικό περιεχόμενο παραμένει γνώριμο. Εξ ου και το μήνυμα της ταινίας: “Τσάμπα το rebranding”», σημειώνει η ΟΝΝΕΔ.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Υπόθεση Έπστιν: Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου
ΔΙΕΘΝΗ

Υπόθεση Έπστιν: Ο δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ αρνείται να καταθέσει ενώπιον του Κογκρέσου

Ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Λίον Μπλακ, το όνομα του οποίου έχει εμπλακεί στο σκάνδαλο Έπστιν, δεν προσήλθε σήμερα σε μια ένορκη ακρόαση ενώπιον του αμερικανικού Κογκρέσου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πιθανές διώξεις για περιφρόνηση του σώματος αυτού.    Ο συνιδρυτής του επενδυτικού κολοσσού Apollo Global Management βρισκόταν μεταξύ των σημαντικότερων πελατών του σεξουαλικού εγκληματία, γεγονός που […]