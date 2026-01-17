Δημοσκόπηση GPO: Άνετο προβάδισμα για τη Νέα Δημοκρατία με διαφορά 15,2 μονάδων – Η Καρυστιανού «πιέζει» Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ

Σημαντικό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του ΠΑΣΟΚ καταγράφει η δημοσκόπηση της GPO, η οποία δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Παραπολιτικά» σήμερα (17.01).

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ προηγείται του ΠΑΣΟΚ κατά 15,2 ποσοστιαίες μονάδες. Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί στο 11,2%, διαφορά που φτάνει τις 12,3 μονάδες.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Ελληνική Λύση με 9,6%, ενώ ακολουθούν η Πλεύση Ελευθερίας με 9,1%, το ΚΚΕ με 7,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%. Κάτω από το όριο του 3% καταγράφονται το ΜέΡΑ25, το Κίνημα Δημοκρατίας, η Φωνή Λογικής με 1,7%, η Νίκη με 1,6% και η Νέα Αριστερά με 1,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου με αναγωγή στα έγκυρα, τα ποσοστά διαμορφώνονται ως εξής: η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,9%, το ΠΑΣΟΚ 13,7%, η Ελληνική Λύση 11,8%, η Πλεύση Ελευθερίας 11,1%, το ΚΚΕ 9,2% και ο ΣΥΡΙΖΑ 5%.

Η Καρυστιανού «πιέζει» Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ & ΚΚΕ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν ενδεχόμενες νέες πολιτικές κινήσεις. Στην ερώτηση για το ενδεχόμενο η Μαρία Καρυστιανού να κατέβει με κόμμα στις εκλογές, το 22,8% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να την ψηφίσει, ενώ το 73,4% δηλώνει «λίγο» ή «καθόλου».

Αντίστοιχα, το 17,5% θεωρεί «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσει ένα νέο κόμμα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με το 81,7% να απαντά «λίγο» ή «καθόλου».

Σύμφωνα με την ανάλυση της δημοσκόπησης, η Μαρία Καρυστιανού, η οποία εμφανίζει ανοδική δυναμική, φαίνεται να προκαλεί απώλειες κυρίως σε ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση, ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας, ενώ αντλεί ψηφοφόρους και από τη δεξαμενή όσων θα μπορούσαν να στηρίξουν μια ενδεχόμενη νέα πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα.