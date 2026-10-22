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Γιώργος Κώτσηρας: Τι έδειξε η στεφανιογραφία στο Ιπποκράτειο – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

Φυσιολογικά ήταν τα ευρήματα του στεφανιογραφικού ελέγχου στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, ο οποίος εισήχθη στο Ιπποκράτειο με πόνο στο στήθος. Αναμένεται να λάβει εξιτήριο τις επόμενες ώρες.

Γιώργος Κώτσηρας: Τι έδειξε η στεφανιογραφία στο Ιπποκράτειο – Η ανακοίνωση του νοσοκομείου
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Καθησυχαστικά είναι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων στις οποίες υποβλήθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, μετά την εσπευσμένη μεταφορά του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο το απόγευμα της Πέμπτης (22/10).

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του νοσοκομείου, ο αναπληρωτής υπουργός εισήχθη στις 17:00 στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, έπειτα από επεισόδιο προκάρδιου άλγους.

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Οι θεράποντες ιατροί προχώρησαν άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο, ο οποίος ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Εξιτήριο μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, ο Γιώργος Κώτσηρας υποβάλλεται σε συμπληρωματικό έλεγχο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο.

Εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ο αναπληρωτής υπουργός αναμένεται να λάβει εξιτήριο μέσα στις επόμενες ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Γιώργος Κώτσηρας είχε αισθανθεί πόνο στο στήθος ενώ βρισκόταν στη Βουλή, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί το ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Ιπποκράτειο.

Η ανακοίνωση του Ιπποκρατείου

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του νοσοκομείου αναφέρει:

«Σήμερα, ημέρα Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 17:00, εισήχθη στην Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική του ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, λόγω επεισοδίου προκάρδιου άλγους.

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Υπεβλήθη άμεσα σε στεφανιογραφικό έλεγχο που ανέδειξε φυσιολογικά ευρήματα.

Με την ολοκλήρωση του συμπληρωματικού ελέγχου προγραμματίζεται η έξοδός του από το νοσοκομείο τις επόμενες ώρες».

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