Δημοσκόπηση Prorata: Διψήφιο προβάδισμα για τη ΝΔ, ανεβαίνει η Ελληνική Λύση – Νούμερο ένα πρόβλημα η ακρίβεια

Κυρίαρχη, αλλά σε χαμηλές πτήσεις εμφανίζεται η Νέα Δημοκρατία στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών».

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου χωρίς αναγωγή, η ΝΔ συγκεντρώνει 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ να είναι στη δεύτερη θέση με 11,5%, , ενώ ακολουθεί με αυξητικές τάσεις η Ελληνική Λύση (10%). Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει 8%, το ΚΚΕ 8% κσι ο ΣΥΡΙΖΑ 7%. Το κόμμα της Αφροδίτης Λατινοπούλου εμφανίζεται στο 4%, το Μέρα25 στο 3,5%, η Νίκη στο 2%, η Νέα Αριστερά 1,5% και το Κίνημα Δημοκρατίας 1,5%.

Στην εκτίμηση ψήφου, αν διεξάγονταν αύριο εκλογές θα πρόκυπτε 8κομματική βουλή, με τη ΝΔ να συγκεντρώνει 27%, το ΠΑΣΟΚ 13%, την Ελληνική Λύση 11,5%, την Πλεύση Ελευθερίας και το ΚΚΕ 9%, τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 8%, τη Φωνή Λογικής 4,5%, το ΜεΡΑ25 4% και τα υπόλοιπα κόμματα ποσοστά που δεν θα εξασφάλιζαν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Ως προς τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, προκύπτει μέτριος προς χαμηλός βαθμός ικανοποίησης, και εφόσον αυτές υλοποιηθούν, εξαιρετικά χαμηλή εκτίμηση επιδραστικότητας στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό όσων δηλώνουν σχετική ή υψηλή ικανοποίηση από τις εξαγγελίες φτάνει στο 24%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι εφόσον αυτές υλοποιηθούν η ζωή τους θα βελτιωθεί πολύ ή αρκετά περιορίζεται στο 14%, αυτών που εκτιμούν ότι θα βελτιωθεί λίγο στο 25% και αυτών που ισχυρίζονται ότι δεν θα υπάρξει καμία απολύτως βελτίωση στο 60%.

Την ίδια ώρα, η ακρίβεια παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημα των πολιτών. Ακολουθούν τα ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας, το μεταναστευτικό και τα προβλήματα στο σύστημα Υγείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κοινωνικός συναισθηματικός καμβάς συγκροτείται κυρίως στη βάση της απογοήτευσης, του θυμού και της απελπισίας, συναισθήματα τα οποία ανιχνεύονται ως πιο διευρυμένα μεταξύ των νεότερων ηλικιών και των χαμηλότερων εισοδημάτων.

Σχετικά με την παρουσία πολιτικών προσώπων στη ΔΕΘ και σε άλλες εκδηλώσεις της περιόδου, τα ευρήματα υποδεικνύουν σχετικά χαμηλό βαθμό ενδιαφέροντος, με εξαίρεση τη περίπτωση του πρωθυπουργού: τo 69% παρακολούθησε αποσπάσματα από την ομιλία ή τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού, ποσοστό το οποίο περιορίζεται στο 49% για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στο 39% για τον Α. Τσίπρα και στο 35% για τον Σ. Φάμελλο.

Ως προς την οικονομία συνολικότερα, το 20% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από τις επιδόσεις της κυβέρνησης, το 22% όχι ιδιαίτερα, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία (58%) καθόλου. Την ίδια στιγμή, μόλις το 14% θεωρεί ότι η κατάσταση στο οικονομικό πεδίο θα ήταν καλύτερη με μια κυβέρνηση της Ελληνικής Λύσης, το 13% με μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μόλις το 10% αν κυβερνούσε η Πλεύση Ελευθερίας. Συμπληρωματικά, ούτε η προοπτική σχηματισμού μιας κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ δείχνει ότι πείθει πως θα μπορούσε να αλλάξει τα πράγματα (12%), ακόμα και αν συνολικά προκαλεί σημαντικά μικρότερη ανησυχία συγκριτικά με άλλα σενάρια διακυβέρνησης.

Σε παρόμοιο «μήκος κύματος», το 16% της κοινής γνώμης θεωρεί ότι την πιεστικότερη στην κυβέρνηση αντιπολίτευση ασκεί η Ελληνική Λύση, το 14% ότι την ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας, το 13% το ΠΑΣΟΚ και το 5% το ΚΚΕ. Ωστόσο, το 40% εκτιμάει ότι κανένα κόμμα δεν πιέζει επαρκώς την κυβέρνηση. Ως ενδείξεις των συνολικότερων δημογραφικών διαφοροποιήσεων που καταγράφονται στις πολιτικές στάσεις, οι νεότεροι εκλογείς και τα χαμηλότερα εισοδήματα αξιολογούν με θετικότερο τρόπο απ’ ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες και τα υψηλότερα εισοδήματα την αντιπολιτευτική αποτελεσματικότητα της Ελληνικής Λύσης και της Πλεύσης Ελευθερίας, την ίδια στιγμή που το ποσοστό, το οποίο λαμβάνει το κόμμα του Κ. Βελόπουλου στον σχετικό δείκτη μεταξύ των εκλογέων της βόρειας Ελλάδας σκαρφαλώνει στο 24%.

Όσον αφορά στο ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων από τον Αλέξη Τσίπρα Τσίπρα και τον Αντώνη Σαμαρά: το 8% δήλωσε ότι με βεβαιότητα θα ψήφιζε έναν νέο κόμμα υπό την ηγεσία του πρώτου και το 12% ότι θα ήταν σχετικά πιθανό να το πράξει, ποσοστά τα οποία στην περίπτωση του Α. Σαμαρά περιορίζονται στο 3% και 10%, αντίστοιχα.