Δημοσκόπηση Interview: Ενισχυμένη η ΝΔ, εδραιώνεται δεύτερος ο Τσίπρας – “Κολλημένο” το ΠΑΣΟΚ, πτώση για Καρυστιανού

Κερδισμένες βγαίνουν Νέα Δημοκρατία και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη στη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Interview για λογαριασμό της POLITIC.

Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει κολλημένο στα ποσοστά του, ενώ το κόμμα «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού σημειώνει σημαντική πτώση.

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Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 28,1%, αυξάνοντας το ποσοστό της κατά δύο μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η ΕΛ.Α.Σ. παραμένει στη δεύτερη θέση με 14,5%, και μάλιστα ενισχύεται κατά 1,7 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 12,3%, ακριβώς όπως και τον προηγούμενο μήνα.

Η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού καταγράφει τη μεγαλύτερη υποχώρηση της δημοσκόπησης. Από το 7,5% του Μαΐου πέφτει στο 5,4% τον Ιούνιο, χάνοντας 2,1 μονάδες μέσα σε έναν μήνα, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ανακάμπτει καθώς παραμένει στο 0,5%.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η μείωση των αναποφάσιστων. Από 12,7% τον Μάιο πέφτουν στο 9,5% τον Ιούνιο, υποχωρώντας κατά 3,2 μονάδες.

Αναλυτικά τα ποσοστά στην πρόθεση ψήφου:

Νέα Δημοκρατία: 28,1%

ΕΛ.Α.Σ.: 14,5%

ΠΑΣΟΚ: 12,3%

Ελληνική Λύση: 7,4%

Ελπίδα: 5,4%

ΚΚΕ: 4,5%

Φωνή Λογικής: 4,0%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,0%

ΜέΡΑ25: 2,9%

Δημοκράτες: 2,0%

ΣΥΡΙΖΑ: 0,5%

Νίκη: 0,5%

Νέα Αριστερά: 0,3%

Άλλο κόμμα: 5,1%

Αναποφάσιστοι: 9,5%

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Δημοσκόπηση Interview: Καταλληλότερος ο Μητσοτάκης

Στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί καθαρό προβάδισμα με 32%.

Ακολουθεί η απάντηση «κανένας» με 16,3%, στοιχείο που αποτυπώνει το έλλειμμα εμπιστοσύνης προς το πολιτικό σύστημα, ενώ ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης 10%. Χαμηλότερα καταγράφονται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,7% και η Μαρία Καρυστιανού με 5,1%.

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Δυσπιστία για τα στελέχη ΕΛ.Α.Σ. και «Ελπίδας» – Τι λένε για Σαμαρά

Όπως προκύπτει από τη νέα δημοσκόπηση, για την ΕΛ.Α.Σ., το 42% θεωρεί ότι διαθέτει πρόσωπα χωρίς πειστική πολιτική παρουσία, ενώ το 29% βλέπει ανακύκλωση παλιών πολιτικών προσώπων. Μόλις το 15% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα.

Ακόμη πιο έντονες είναι οι επιφυλάξεις για την «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού. Το 67% των πολιτών θεωρεί ότι τα στελέχη του κόμματος δεν έχουν πειστική πολιτική παρουσία, ενώ μόλις το 6% βλέπει πρόσωπα με επάρκεια και σοβαρότητα. Ένα 17% αναγνωρίζει πρόσωπα με καλές προθέσεις αλλά περιορισμένη εμπειρία.

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Όσον αφορά στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά,το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε «καθόλου» έναν τέτοιο σχηματισμό. Μόλις το 12% εμφανίζεται θετικό, απαντώντας «πολύ» ή «αρκετά», ενώ ένα ακόμη 8% δηλώνει «λίγο».

Μισθοί, εργασία και στέγη στην κορυφή των αναγκών για τη νέα γενιά

Στο ερώτημα για το πού θα έπρεπε να κατευθυνθούν κατά προτεραιότητα πρόσθετοι πόροι για τη στήριξη των νέων, οι απαντήσεις δείχνουν καθαρά την πίεση της καθημερινότητας.

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Το 50% επιλέγει μισθούς και εργασία, ενώ η στέγαση ακολουθεί με 26%, επιβεβαιώνοντας ότι το βασικό ζητούμενο για τη νέα γενιά είναι η οικονομική αυτονομία. Η εκπαίδευση συγκεντρώνει 14%, η επιχειρηματικότητα 8%, ενώ μετακινήσεις και άλλες επιλογές περιορίζονται στο 1%.

Ακόμη πιο επιφυλακτική εμφανίζεται η κοινή γνώμη απέναντι στις προτάσεις για δωρεάν ή σημαντικά μειωμένες μετακινήσεις των νέων στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το 56% τις αντιμετωπίζει περισσότερο ως προεκλογικό σύνθημα, ενώ το 28% τις θεωρεί αναγκαίο κοινωνικό μέτρο. Ένα ακόμη 16% τις αξιολογεί θετικά, αλλά δεν τις βλέπει ως προτεραιότητα, δείχνοντας ότι οι πολίτες ζητούν παρεμβάσεις με άμεσο αντίκρισμα στην εργασία, τους μισθούς και τη στέγη.