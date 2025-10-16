Δημοσκόπηση MRB: Παραμένει κυρίαρχη η Νέα Δημοκρατία – Στο 14,2% η διαφορά από το ΠΑΣΟΚ

Κυρίαρχη παραμένει η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB, τα οποία παρουσιάστηκαν στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την αναγωγή στο σύνολο, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 28%, το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%, η Ελληνική Λύση στο 12,1%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 9,4%, το ΚΚΕ στο 8,6%, η Φωνή Λογικής στο 5,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 4,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,9%, το ΜεΡΑ25 στο 2,7%, η Νέα Αριστερά στο 2% και η Νίκη στο 1,7%.

Από εκεί και πέρα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 21,5%, το ΠΑΣΟΚ στο 10,6%, η Ελληνική Λύση στο 9,3%, η Πλεύση Ελευθερίας στο 7,2%, το ΚΚΕ στο 6,6%, η Φωνή Λογικής στο 4%, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,3%, το Κίνημα Δημοκρατίας στο 2,2%, το ΜεΡΑ25 στο 2,1%, η Νέα Αριστερά στο 1,5% και η Νίκη στο 1,3%.

Παράλληλα, στην ερώτηση για ποιον θεωρούν οι πολίτες καταλληλότερο πρωθυπουργό οι πολίτες απάντησαν:

Κυριάκος Μητσοτάκης 22,6%

Κυριάκος Βελόπουλος 8,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου 7,4%

Νίκος Ανδρουλάκης 4,8%

Αφροδίτη Λατινοπούλου 2,4%

Άλλος 13,9%

Κανένας 28%