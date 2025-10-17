Δημοσκόπηση MRB: Οι προσδοκίες των πολιτών από τον Τσίπρα και τα κριτήρια για Σαμαρά, Καρυστιανού

Στις προσδοκίες των πολιτών από τον Αλέξη Τσίπρα στέκεται το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της εταιρείας MRB για λογαριασμό του OPEN.

Περισσότερο από ποτέ οι πολίτες δείχνουν την ανάγκη για χειροπιαστό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα τους, καθώς και για πολιτικό ήθος.

Απαντώντας στο ερώτημα του αν ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία αξίζουν τρίτη θητεία, 26,4% απαντά θετικά (12,3% «σίγουρα αξίζουν», 14,1% «μάλλον αξίζουν»), ενώ το 69,5% εκφράζει την ανάγκη για αλλαγή: το 62,2% απαντά «σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλλαγή» και το 7,3% «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή». Ένα 4,1% δεν εκφράζει άποψη.

Αναλυτικά ανά κομματική προτίμηση:

Νέα Δημοκρατία: Το 74,5% των ψηφοφόρων της στηρίζει τρίτη θητεία, όμως ένα αξιοσημείωτο 23% ζητά αλλαγή.

ΠΑΣΟΚ: Το 84,3% τάσσεται υπέρ της αλλαγής κυβέρνησης, ενώ μόλις το 14,6% θεωρεί ότι η ΝΔ αξίζει τρίτη θητεία.

Ελληνική Λύση: Το 80% επιθυμεί κυβερνητική αλλαγή, έναντι 18,5% που δείχνει ανοχή ή στήριξη στην παρούσα κυβέρνηση.

Το ποσοστό πιθανών κομμάτων

Στο υποθετικό σενάριο δημιουργίας νέων πολιτικών σχημάτων από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Στέφανο Καρυστιανό ή τον Αντώνη Σαμαρά, οι ψηφοφόροι φανερώνουν τις εξής προτεραιότητες:

Κόμμα Τσίπρα: Το 28% θα το ψήφιζε για «να δει αποτέλεσμα στη ζωή του», το 19,9% για «να αισθανθεί δικαιοσύνη» και το 17,7% λόγω «εμπιστοσύνης στον αρχηγό».

Κόμμα Καρυστιανού: Το 27,9% αναζητά αποτέλεσμα, το 21% δηλώνει εμπιστοσύνη στον αρχηγό, και το 18,3% θέλει να δει τη χώρα να προοδεύει.

Κόμμα Σαμαρά: Το 33,1% δίνει προτεραιότητα στο αποτέλεσμα, το 20,1% στο αίσθημα δικαιοσύνης και το 19% στον ηγέτη.

Ποιος είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός

Παραμένει πρώτος στην ερώτηση καταλληλότητας για την πρωθυπουργία ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 29,1%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης συγκεντρώνει 16,7%, ενώ το 51,7% των ερωτηθέντων απαντά ότι δεν θεωρεί κανέναν από τους δύο κατάλληλο. Ένα επιπλέον 2,5% δηλώνει άγνοια ή δεν απαντά.

Ο Αλέξης Τσίπρας

Σε δύο διακριτές περιόδους αξιολογούν οι πολίτες τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα:

Ως Πρωθυπουργό (2015–2019):

Το 55,2% του δίνει αρνητική βαθμολογία (1–4),

Το 18,3% ουδέτερη (5–6),

Το 24,1% θετική (7–10).

Ως Αρχηγό Αξιωματικής Αντιπολίτευσης:

Το 57,3% αρνητική βαθμολογία (1–4),

Το 21,2% ουδέτερη (5–6),

Το 18,6% θετική (7–10).

Τι ζητούν από τον Αλέξη Τσίπρα οι πολίτες

Οι πολίτες συγκριτικά με την πολιτική του πορεία ζητούν ξεκάθαρες κινήσεις:

