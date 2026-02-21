Δημοσκόπηση Marc: Προηγείται η ΝΔ με 31,4% – Στο 13% το ΠΑΣΟΚ, στο 11,5% η Πλεύση Ελευθερίας, κυριαρχία Μητσοτάκη με 32,6%

Σημαντική άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία στην νέα δημοσκόπηση της Marc για λογαριασμό του Πρώτου Θέματος φτάνοντας πλέον στο 31,4%,.

Ταυτόχρονα, στην ίδια μέτρηση, φαίνεται η κυριαρχία του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι που αύξησε κατά 1,4 μονάδες την καταλληλότητα για την πρωθυπουργία φτάνοντας στο 32.6% και έχοντας τετραπλάσια αποδοχή από τη δεύτερη Ζωή Κωνσταντοπούλου, που κατέγραψε 8,1%.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι θετικές αξιολογήσεις της κυβέρνησης ανέβηκαν κατά 1,8 μονάδες σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο και φτάνουν πλέον το 36,8%, δίνοντας παραπάνω «αέρα» στη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.

Την ίδια στιγμή, η αξιωματική αντιπολίτευση εξακολουθεί τις χαμηλές πτήσεις, όπως και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος κατρακυλάει από τη δεύτερη στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία, με το ισχνό 5,8%, τη στιγμή που στην εκτίμηση ψήφου το κόμμα του φτάνει στο 13%, έχοντας χάσει μία μονάδα σε σχέση με τον περασμένο Νοέμβριο.

Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί κυριαρχικά ποσοστά τόσο μεταξύ των δεξιών ψηφοφόρων με 47,1% πρόθεση ψήφου, όσο και μεταξύ των κεντροδεξιών, όπου λαμβάνει 59,8%, ενώ κρατάει την πρωτιά και στον χώρο του Κέντρου με βραχεία κεφαλή από το ΠΑΣΟΚ.

Τονίζεται ακόμη ότι το 20,5% των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των εκλογών του 2023 αξιολογεί θετικά ή μάλλον θετικά την κυβέρνηση, ενώ το 13,5% θεωρεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως τον καταλληλότερο για την πρωθυπουργία.